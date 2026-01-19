NBA》無名小將成湖人止敗功臣！ 主帥盛讚：有點震撼...

提姆（左）成為紫金大軍止敗功臣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人以雙向合約簽下的大前鋒提姆（Drew Timme），今天在對暴龍一戰幫助球隊改變戰局，成為球隊止敗功臣，賽後總教練瑞迪克（JJ Redick）對他讚譽有加。

先前出賽都是垃圾時間，但上場對拓荒者狂轟21的提姆，在球隊第二節開節落後暴龍7分時被總教練換上，接著他助攻給「詹皇」詹姆斯（LeBron James）投進3分球，將比賽縮小到2分差，後續不僅能夠保護籃板，還可以在外線放冷箭，幫助湖人一口氣拉開分差，最終紫金大軍也順利終止2連敗。

請繼續往下閱讀...

瑞迪克（JJ Redick）賽後稱讚提姆：「他表現得很棒。憑藉昨晚驚人的表現，他確實為自己贏得了上場機會...不過看到Vando、Drew、Ayton和 LeBron同時在場，這種大陣容還是讓人有點震撼。在那段時間裡，他們在低位的配合做得很好，我們也能成功防守並發動快攻。」

提姆表示：「我在南灣湖人隊待了很長一段時間，他們對我要求很高、推動我進步，並讓我保持敏銳，以應對隨時可能的徵召。你必須在被點名時做好準備。兩支球隊聯繫得如此緊密，這真的很棒。」、「這幫助我為這樣的時刻做好準備，因為很多時候你可能長時間沒機會上場或碰到球，我們這裡有這樣的機制真的很棒。」

提姆直言：「在大學時以及離開大學後，一直有人說『你做不到這個、你做不到那個』。這些否定我的評論，我都看在眼裡，並將其視為動力。歸根究柢，我是一名優秀的球員。」、「我相信自己和我的能力，相信我可以在任何層級、任何地方影響比賽。帶著這份信念，它在我不夠積極的時候推動我前行。能獲得這個機會並能幫助球隊，感覺真的很好。」

現年25歲的提姆是傳統的低位型大前鋒，上個賽季他在籃網出賽9場有2場先發，平均12.1分、7.2籃板、2.2助攻，場均可以投進1.0顆三分球，命中率25.7%。本季提姆在湖人共8場出賽，場均僅7.9分鐘，可拿下3.5分、1.1籃板、1.1助攻。

