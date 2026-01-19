路跑》田睿祥、詹證諠首次挑戰「魔鬼賽道」 開盲盒汲取經驗

左起黃華凡、詹證諠（adidas提供）

〔記者吳孟儒／香港報導〕台體大長跑好手田睿祥首次挑戰2026年香港渣打馬拉松男子半程馬拉松，以1小時10分41秒，拿下總排第7名，國立體大的詹證諠則以1小時14分10秒，排名13名完賽，兩人都帶傷作戰，期許下回挑戰能再有好成績。

香港馬拉松是亞洲地區最具挑戰性的馬拉松賽事之一，也是世界田徑總會認證的金標賽事，這場比賽也因為有不少上下起伏的坡道，甚至還有長達近2公里的隧道，被跑者稱為「魔鬼賽道」，adidas今年帶領田睿祥、詹證諠、黃華凡、林晨皓、黃華凡、國體大黃郁媃、台灣師大的徐立紘以及AR隊長楊婷婷參戰。

田睿祥在去年春季盃1萬公尺跑出個人最佳31分25秒72，2024年台北馬拉松締造個人半馬最佳成績1小時07秒18，這次他首次挑戰香港馬拉松，他也事前沒問舅舅蔣介文賽道狀況，他說：「我有點像是開盲盒的心態，想要直接上賽道體驗，算是給自己驚喜吧！」

田睿祥開賽後也在領先集團，但最後3公里掉速，最後以第7名完賽，他表示，這場比賽考量到身體狀況，所以沒有刻意去衝，畢竟之後還有其他賽事，受傷會得不償失，但他也承認，在配速調配還可以更好，在這場比賽結束後也得繼續備戰，接下來會比春季盃的5000、1萬公尺賽事。

同樣是首次挑戰香港馬的詹證諠表示，賽前有聽到大家說賽道很可怕，但實際上沒有那麼不好跑，雖然仍有不少上下坡，自己並沒有太大優勢，好在坡度沒有想像中陡，「這陣子右腳腓腸肌有點狀況，所以這場也是盡力而為，下次再挑戰！」接下來他也將專注5000、1萬公尺，希望在全大運爭取佳績。

