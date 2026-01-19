自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》田睿祥、詹證諠首次挑戰「魔鬼賽道」 開盲盒汲取經驗

2026/01/19 21:01

左起黃華凡、詹證諠（adidas提供）左起黃華凡、詹證諠（adidas提供）

〔記者吳孟儒／香港報導〕台體大長跑好手田睿祥首次挑戰2026年香港渣打馬拉松男子半程馬拉松，以1小時10分41秒，拿下總排第7名，國立體大的詹證諠則以1小時14分10秒，排名13名完賽，兩人都帶傷作戰，期許下回挑戰能再有好成績。

香港馬拉松是亞洲地區最具挑戰性的馬拉松賽事之一，也是世界田徑總會認證的金標賽事，這場比賽也因為有不少上下起伏的坡道，甚至還有長達近2公里的隧道，被跑者稱為「魔鬼賽道」，adidas今年帶領田睿祥、詹證諠、黃華凡、林晨皓、黃華凡、國體大黃郁媃、台灣師大的徐立紘以及AR隊長楊婷婷參戰。

田睿祥在去年春季盃1萬公尺跑出個人最佳31分25秒72，2024年台北馬拉松締造個人半馬最佳成績1小時07秒18，這次他首次挑戰香港馬拉松，他也事前沒問舅舅蔣介文賽道狀況，他說：「我有點像是開盲盒的心態，想要直接上賽道體驗，算是給自己驚喜吧！」

田睿祥開賽後也在領先集團，但最後3公里掉速，最後以第7名完賽，他表示，這場比賽考量到身體狀況，所以沒有刻意去衝，畢竟之後還有其他賽事，受傷會得不償失，但他也承認，在配速調配還可以更好，在這場比賽結束後也得繼續備戰，接下來會比春季盃的5000、1萬公尺賽事。

同樣是首次挑戰香港馬的詹證諠表示，賽前有聽到大家說賽道很可怕，但實際上沒有那麼不好跑，雖然仍有不少上下坡，自己並沒有太大優勢，好在坡度沒有想像中陡，「這陣子右腳腓腸肌有點狀況，所以這場也是盡力而為，下次再挑戰！」接下來他也將專注5000、1萬公尺，希望在全大運爭取佳績。

adidas帶領台灣長跑跑者前往香港參賽，左起林晨皓、黃華凡、詹證諠、楊婷婷、黃郁媃、徐立紘、田睿祥（adidas提供）adidas帶領台灣長跑跑者前往香港參賽，左起林晨皓、黃華凡、詹證諠、楊婷婷、黃郁媃、徐立紘、田睿祥（adidas提供）

黃郁媃（adidas提供）黃郁媃（adidas提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中