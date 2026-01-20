MLB》「完全體大谷翔平」領銜宇宙道奇！官網點出三連霸4大利多

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊在去年成為21世紀第一支完成連霸的大聯盟球隊，即將在今年挑戰三連霸的他們，休賽季再一口氣補進自由市場兩大明星狄亞茲（Edwin Diaz）與塔克（Kyle Tucker），大聯盟官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）撰文指出新賽季道奇有望進化的4大原因。

首先第一點便是完全解放的二刀流大谷翔平，蘭達瓦提到，大谷翔平在加盟道奇的2年就拿下2座世界大賽冠軍與2座MVP，但道奇迷仍未看過大谷翔平整季二刀流，能夠做出怎樣的貢獻。「距離春訓開始只剩幾週時間，道奇迷可以想像一下，如果大谷翔平能二刀流打滿一個球季會是怎樣的景象，他能否為洛杉磯帶來25場先發和50支以上的全壘打呢？」但蘭達瓦也提到，事到如今，大家應該都清楚，永遠不要預設大谷的極限在哪裡。

第二點蘭達瓦提到MVP貝茲（Mookie Betts），他認為有足夠的理由相信貝茲能夠在2026年強勢反彈，因為去年他歷經了嚴重的腸胃病毒導致體重下降15磅，以及他的繼父離世的雙重打擊。而貝茲在賽季末段表現回溫，防守上，擔任全職游擊手的他展現極佳的防守範圍，同時擁有與光芒沃爾斯（Taylor Walls）並列全大聯盟游擊手最高的+17DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分），世界大賽的再見雙殺正是由貝茲所策動的。因此若貝茲能夠重返巔峰，那麼道奇無疑會更加強大。

貝茲。（資料照，路透）

第三點則是佐佐木朗希，朗希在新人年適應不良，不僅身體受傷，場上表現也不盡理想，但他卻在復出後成為牛棚主力，在季後賽防禦率0.84，展現鬼神壓制力。新賽季佐佐木朗希預計回歸先發輪值，蘭達瓦認為，季後賽他所建立的自信，有望讓他成為更好的投手。若這位擁有100英哩火球、鬼神指叉球搭配滑球的少年，能夠投出精采表現，有機會幫助道奇打造出隊史最強輪值。

最後一點是牛棚實力有望提升，上個賽季道奇牛棚防禦率4.27，與費城人並列聯盟第20名，是靠著佐佐木朗希季後賽的表現才得以衛冕成功。休賽季道奇以3年6900萬美元簽下狄亞茲（Edwin Diaz），不過蘭達瓦認為，在獲得狄亞茲前，就有一定的理由相信道奇牛棚會有所提升，包含去年帶傷打球的史考特（Tanner Scott）預計能夠完全健康，另一位火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）也有機會傷癒歸隊。

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

