路跑》投入職場後訓練成挑戰 黃華凡、林晨皓跑步人生持續中

2026/01/19 22:53

adidas帶領台灣長跑跑者前往香港參賽，左起林晨皓、黃華凡、詹證諠、楊婷婷、黃郁媃、徐立紘、田睿祥（adidas提供）adidas帶領台灣長跑跑者前往香港參賽，左起林晨皓、黃華凡、詹證諠、楊婷婷、黃郁媃、徐立紘、田睿祥（adidas提供）

〔記者吳孟儒／香港報導〕從國立體大畢業後，踏入職場的黃華凡自己當自己的教練，利用工作時間之外的時間跑課表，而他也在相隔2年後再次參戰2026年香港渣打馬拉松，但不同的是他從42公里改戰21公里。

黃華凡在2024年挑戰有「魔鬼賽道」之稱的香港馬拉松42公里全馬，以2小時33分33秒，拿下總排33名，今年他改戰半馬，最終以1小時14分20秒、排名19名的成績衝線，他賽後還自嘲變成「台灣選手的回收車」。

從學生跑者可以全心投入訓練，到轉入社會工作，要維持高水準並不容易，黃華凡現在為自己開課表，但有了規劃，最重要的還是要能確實執行，才不會只是紙上談兵，他表示，現在一週會練3次強度訓練，其餘時間則是看自己有沒有多跑，這也得看上班的狀況。

黃華凡在學生時期是被寄語眾望的長跑好手，現在面對更多的是生活的現實，他也務實地說，不會好高騖遠地去想別人的紀錄，而是想看看能否突破半馬個人最佳的1小時08分42秒，以及全馬的2小時28分41秒。

這次改戰香港馬半馬，其實這也包含全馬重疊的賽道，黃華凡表示，雖然路線有不少上坡，但相對也有很多下坡，所以還是有利加速，而這次讓他印象最深刻的就是14公里左右的出隧道時刻，由於風勢剛好較大，當下可能有風飛沙，他還搞笑地說：「眼前瞬間一片模糊，好像來到另一個世界。」

至於同樣畢業自國體大的同梯林晨皓這次也隨隊到香港，他曾在2024年參加過半馬賽事，目前他是AR訓練營的教練，同時也運用自己的專業開「瓦旦跑班」，以跑步教學為主，但仍會利用時間自我訓練。

黃華凡、林晨皓在進入職場後，也感謝adidas的資源力挺，讓他們還能在持續在跑步領域耕耘，進而繼續挑戰突破自我，之後也都還有各自的賽事安排。

