NBA明星賽》先發名單出爐 東契奇成人氣王、詹皇中斷連21年大紀錄

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天公布明星賽先發，卻沒有41歲的湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），這也代表詹姆斯中斷連續21年入選全明星先發的紀錄。而湖人一哥東契奇（Luka Doncic）、公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），兩人分別為西部和東部的人氣王。

西部的先發五人為東契奇、金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）、雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、以及勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。其中，東契奇以340萬2967票為明星賽人氣王。

請繼續往下閱讀...

東部的先發5人為亞德托昆波、尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）、七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）、J.布朗（Jaylen Brown）。亞德托昆波以321萬8398票為東部人氣王。

東契奇。（資料照，美聯社）

詹姆斯自2005年起，年年入選明星賽先發，這次明星賽票選獲得181萬9776票排西部第8。詹姆斯本季受到坐骨神經痛影響，缺席賽季前14場比賽，也中斷連續1297場至少單場拿10分的紀錄。而詹姆斯有有機會靠替補方式進明星賽。

本屆明星賽票選機制，球迷投票佔50％，媒體記者和球員各佔25％。明星賽替補名單將在美國時間週日出爐，由NBA各隊教練票選投出。

今年的明星賽採用「美國隊對決世界隊」的新賽制，最終所有入選明星賽的球員將被分成三支球隊名單，其中兩隊是美國球員組成，第三位由國際球員組成。

本屆明星賽將在美國時間2月15日登場，將在快艇新主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行。

Three voting groups determined the starters for the 2026 NBA All-Star Game:



▪️ Fans （50%）

▪️ NBA players （25%）

▪️ Media panel （25%）



Complete voting results are available here: https://t.co/0YQtBsIaGp



Below are the overall rankings for the top finishers in each conference. pic.twitter.com/W21e8EOvpH — NBA Communications （@NBAPR） January 19, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法