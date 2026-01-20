MLB》名人堂入選名單明出爐 435轟名將、10屆金手套球星可望入選

貝爾川、瓊斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會（BBWAA）將在明天早上公布大聯盟名人堂入選名單，而根據《美聯社》報導，大聯盟435轟名將「川哥」貝爾川（Carlos Beltrán）以及10屆金手套球星瓊斯（Andruw Jones）有望能成功進入古柏鎮。

美聯社引用美國記者提波鐸（Ryan Thibodaux）的網路投票追蹤，截至美國時間周一晚上，貝爾川在提前公布且已經統計完成的223個票數中得到89.2%的選票，瓊斯則是拿到83%的選票，遠遠超過入選名人堂的75%門檻。

這是貝爾川第4度進入候選名單，從2023到2025年分別以46.5%、57.1%以及70.3%穩定上升，去年也僅差19票就能入選名人堂。而瓊斯則是第9度進入候選，2018年第1次只獲得7.3%的選票，去年的則是拿到58.1%，距離入選名人堂還差35票。

目前48歲的貝爾川，球員時期在大聯盟打滾20個球季，2586場出賽繳出.279/.350/.486的打擊三圍，OPS+119，外帶435發全壘打與1587分打點，曾榮獲美聯新人王、入選9屆明星賽、3次金手套、2次銀棒獎，2017年為生涯最後一個球季，雖幫助太空人拿下世界大賽冠軍，但他在2020年時被查獲曾參與偷暗號事件，成為他生涯頗具爭議的事件。

如今也年滿48歲的瓊斯，也在球員時期歷經17個大聯盟球季，其中12年都在為勇士效力，生涯2196場比賽，打擊三圍.254/.337/.486，OPS+111，434轟與1289分打點進帳，曾入選過5次明星賽，並拿下多達10座的金手套，2005年狂轟51發成為該年大聯盟全壘打王，128分打點也領銜國聯，獲得生涯唯一一座銀棒獎。

