體育 籃球 NBA

NBA》哈登砍全場最高36分 讀秒階段罰球率快艇6連勝、送巫師7連敗

2026/01/20 10:10

哈登。（美聯社）哈登。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客巫師的快艇，靠著「大鬍子」哈登（James Harden）砍進36分全場最高，包括末節讀秒階段的罰球，幫助球隊以110：106險勝，將連勝場次推進到第6場，巫師則苦吞7連敗。

巫師中鋒薩爾（Alex Sarr）在上半場拿下17分，不過哈登靠著前兩節拿下多達12罰全進得到18分，幫助快艇1分領先，易籃後，巫師在第3節的命中率高達5成，三分球10次嘗試就投進6球逆轉戰局。

但來到決勝節快艇發起反攻，一度要回領先地位並有6分的分差，不過米德爾頓（Khris Middleton）在剩下58秒時獲得3罰機會，讓巫師追平比數。

然而老大哥哈登在最後關頭還是跳了出來，剩下的1分鐘就獲得6次罰球機會並投進4顆，此外喬治（Kyshawn George）也有兩次出手包括1次外線都沒能進球，無法幫助巫師再拿下分數，最終由快艇收下勝利。

哈登今天17投9中、多達20罰命中18次攻下36分，外帶7籃板9助攻1抄截1阻攻，板凳出發的米勒（Jordan Miller）緊隨其後拿到16分；巫師部分，薩爾攻得28分領先全隊，喬治18分次之，卡林頓（Bub Carrington）17分入袋。

