MLB》要認賠還有11億約的吉田正尚？ 官網點出紅襪隊的難題

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊日籍好手吉田正尚目前與球隊還有2年3720萬美元合約（約新台幣11.8億元），但近年受到傷勢影響，加上紅襪有許多優異的外野手，影響吉田的出賽機會、甚至可能以替補身分出發。大聯盟官網撰文分析紅襪隊是否要續留吉田、或是交易，甚至是直接裁掉他。

吉田正尚是在2022年12月以5年9000萬美元加盟紅襪，他在2024年10月動右肩手術，去年直到美國時間7月9日才重返大聯盟。吉田正尚去年出賽55場是旅美3年來最少，交出4轟、26分打點，打擊率2成66。

大聯盟官網記者西蒙（Andrew Simon）撰文分析，紅襪隊目前陣中有許多優質的外野手，無疑會影響吉田正尚以指定打擊出賽的機會。而且紅襪休賽季透過交易網羅崔拉斯（Willson Contreras），以及主力一壘手卡薩斯（Triston Casas）即將傷癒歸隊。

吉田正尚旅美3個賽季，平均的打擊三圍是0.282/0.337/0.425，標準化攻擊指數（OPS+）為109。吉田正尚的防守表現不佳，新人賽季的守備數據FRV值（Fielding Run Value）為「-11」，自此之後吉田大多擔任指定打擊。吉田正尚在2024年遇到左手拇指拉傷、2025年因右肩傷勢影響出賽場次。

這也讓吉田正尚的OPS+從2024年的「116」降至上季的「93」，即使吉田的打擊能透恢復到先前的水準，對於一名專職DH的打者，OPS+約「110左右」與一名優秀的中外野手的OPS+相比，顯得截然不同。

西蒙分析，紅襪可以維持現狀續留吉田正尚，因為球隊深度往往會在關鍵時刻派上用場，去年紅襪外野W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、大物外野手安東尼（Roman Anthony）都曾因傷缺陣，卡薩斯也不確定歸隊後能否保持高效率表現，對一支志在奪冠的球隊來說，在替補席上準備一份昂貴的保險、但能提供穩定職業級打席，這絕非最糟的想法。

西蒙提到，紅襪隊也可以用交易解決二壘、三壘的人選，選擇拿外野手或卡薩斯作為交易籌碼，吉田正尚就會再次成為球隊打線規劃中更重要的一環；如果紅襪要交易吉田正尚，可能要承擔「低點賣出」的風險，紅襪有可能需要吃下吉田相當大比例的薪資、同時接受最低限度的回報，就像紅襪隊近期把艾倫納多（Nolan Arenado）交易至響尾蛇所做的那樣。

「如果最終無法達成交易，波士頓唯一剩下的選項就是釋出吉田（正尚）。但這會讓球隊承擔他全部的薪資，卻沒有任何回報，只是騰出一個球員陣容的名額而已。」西蒙寫道。

