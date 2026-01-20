NBA》庫茲馬首節化身「通０王」 決勝節請老鷹食2鍋終結公鹿3連敗

庫茲馬讀秒階段送出2次關鍵火鍋。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期吞下3連敗的公鹿，今天客場挑戰老鷹，儘管公鹿中間一度領先到23分，不過還是差點被老鷹逆轉，最終靠著庫茲馬（Kyle Kuzma）的關鍵再見火鍋，以112比110守下勝利。

公鹿今天打到第三節中段，一度取得全場最多23分領先，不過主場老鷹自此開始反擊，三節打完追到只差8分，決勝節繼續追分，終場前1分38秒麥卡倫（CJ McCollum）2罰命中完成超前。

不過公鹿並沒有被老鷹反擊打倒，最後階段「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、波提斯（Bobby Portis）跳出來得分要回領先，終場前31.1秒庫茲馬先是火鍋毀掉麥卡倫上籃，接著最後3.7秒同樣守住麥卡倫的追平跳投，官方紀錄也是一個火鍋，庫茲馬兩次關鍵阻攻成為贏球重要功臣。

總計庫茲馬今天10分2火鍋，2次火鍋都出現在第四節決勝階段，有趣的是，今天庫茲馬首節幾乎打滿，不過除了2次出手外，其餘數據全都掛0，在第一節化身「通0王」。

公鹿今天全隊6人得分上雙，亞德托昆波一人包辦21分17籃板；老鷹方面亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）攻下全場最高32分，強森（Jalen Johnson）則有28分16籃板。

