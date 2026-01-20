經典賽》曾敲再見安扣倒中國 阪神虎翻譯有望披巴西戰袍強碰美國

伊藤‧維托。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年世界棒球經典賽（WBC）將在3月登場，去年替巴西隊打經典賽資格賽的阪神虎翻譯伊藤‧維托（Vitor Ito），有望入選巴西國家隊，代表伊藤有機會強碰大聯盟明星組成的美國隊。

日媒《Sponichi Annex》報導，伊藤‧維托近期在阪神二軍球場訓練，並與其他選手一起做滾地球的守備練習。身為巴西日裔第三代的伊藤‧維托表示，「我想應該會被選上，所以有在好好訓練。」

巴西隊在本屆經典賽會內賽與美國、墨西哥、義大利、英國分在B組，分組取前二晉級複賽。巴西隊首戰就要碰上強敵美國，讓伊藤‧維托說，「第一場就對美國，這點其實滿令人期待、也有點不安。每次都是這樣，所以會覺得不多練不行。」

伊藤‧維托自2016年的第四屆經典賽資格賽就進入國家隊，去年3月也為巴西隊打WBC資格賽，當時對中國隊猛敲3安，包含一支再見安打，幫助巴西隊提前在第7局以12比2「扣倒」中國隊。伊藤‧維托在去年WBC資格賽出賽4場，其打擊率為3成85。

Vitor Ito ends it and Brazil beats China 12-2 in 7! They are guaranteed a shot at the very least to play Thursday for a berth in the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/F5wN9cO68j — Jeff Duda （@INTLBaseball24） March 4, 2025

