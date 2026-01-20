自由電子報
NBA》SGA率雷霆下起三分雨輕鬆取勝 騎士苦吞近兩季最慘一敗

2026/01/20 11:09

吉爾吉斯亞歷山大。（路透）吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客騎士主場的雷霆，在當家球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領下，助隊以136：104輕取對手，近7場拿下6勝。

雷霆上半場就以超過5成的命中率以及10顆三分球大幅領先，對比騎士48投17中、35.4%的命中率呈現明顯對比，第3節雖讓騎士將比數小幅追近，但雷霆隨後火力全開，末節21次出手只有4次未進，其中三分外線13投10中單節狂拿45分，讓騎士望塵莫及輕鬆取勝。

今天下起三分雨的雷霆，本場外線多達47次出手投進23顆追平本季最高，反觀騎士三分35投僅8中，還吞下近兩個球季亞特金森（Kenny Atkinson）執教以來分差最大的敗仗，團隊上一次以超過30分的差距輸球已要回溯到美國時間2024年3月24日，當時對上熱火輸了37分。

吉爾吉斯亞歷山大砍下全場最高30分，這也是他近42場中第30次單場得到至少30分的表現，截止賽前，本季場均來到31.8分排名聯盟第2，僅次於33.3分的東契奇（Luka Dončić），此外上週還以場均31.0分、3.7籃板與4.0助攻的成績單拿下西部單周最佳球員，東部則由熱火的艾德巴約（Bam Adebayo）獲得。

除了「SGA」之外，霍姆格倫（Chet Holmgren）緊隨其後攻下28分，多特（Luguentz Dort）挹注18分，板凳出發的喬伊（Isaiah Joe）也有16分。

騎士部分，米契爾（Donovan Mitchell）19分領銜全隊，2年級生泰森（Jaylon Tyson）則打出16分10籃板的表現，艾倫（Jarrett Allen）和莫布里（Evan Mobley）也都有16分。

