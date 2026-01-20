自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》與貝林傑談約陷僵局的洋基 網羅生涯74轟的布朗增加野手深度

2026/01/20 12:40

S.布朗。（資料照，美聯社）S.布朗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《Just Baseball》記者雷頓（Aram Leighton）今在社群媒體X上指出，洋基今天以小聯盟約網羅前運動家外野手S.布朗（Seth Brown），填補野手群陣容深度。

現年33歲的S.布朗上季效力運動家，受到傷勢影響僅出賽33場是近5年來最少，貢獻1轟、3打點，打擊率1成85。S.布朗在去年5月遭指定讓渡（DFA）後、6月就遭到釋出，S.布朗又與勇士簽小聯盟後，去年美國時間8月10日又被釋出。

S.布朗曾在2021年、2022年締造連兩年20轟表現，2022年交出25轟、整體攻擊指數（OPS）0.749的優異成績，但近3年的平均打擊率僅2成23。S.布朗在大聯盟有7個賽季，生涯累積74轟、平均打擊率2成26；此外，S.布朗生涯主要鎮守左外野、還有一壘防區。

洋基休賽季補強，首要目標是簽回前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），但目前雙方談約仍陷入僵局。美國媒體《USA Today》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）在X指出，洋基提出一份5年1.6億美元合約，沒有延遲支付，包含2次跳脫權的條款。

