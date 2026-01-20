日職》提「用球不會飛」議題！ 新庄監督直言：三游間安打數變少了

日本火腿監督新庄剛志。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職今天舉行12球團監督會議，近年日職賽場呈現「投高打低」，讓日本火腿監督新庄剛志提出「用球不太會飛」的議題，「我要跟大家說的是，這顆球是不是有點不太會飛？我希望這球再飛遠一點。」

日媒《Daily》報導，新庄剛志點出日職用球問題，「我們當時還是現役選手時所用的球，真的飛很遠。」新庄監督說，「如果能調整到介於以前和現在之間的程度，全壘打數量也會增加，打擊率超過三成的打者應該也會變多。」

新庄剛志認為，過去這幾年是投手佔優勢，「如果換成打者變強一點，讓看球的球迷們也能開心，所以我才提出這個建議。」

至於其他球隊的監督對日職當今用球的看法，新庄監督轉述，「（他們認為）投手太強也不好看，但打者如果一直敲全壘打，比賽又會拖很久，這之間的平衡確實很難拿捏。」

《中日體育》指出，日職聯盟去年全部的總全壘打數為1096轟，雖然高於2024年，但與2021年的總全壘打數的1449轟，仍少了353轟。去年只有阪神虎新科MVP強打佐藤輝明的40轟居兩聯盟最多。

新庄剛志說，「佐藤君，40轟...確實有幾個人適合這顆球，但大多數的選手並不適合，現在三、游間的安打明顯變少了。」

