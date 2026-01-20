自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》恩比德、馬克西攜手拿59分 七六人逆轉溜馬中止2連敗

2026/01/20 13:47

恩比德（左）、馬克西（右）。（法新社）恩比德（左）、馬克西（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰溜馬的七六人，靠著恩比德（Joel Embiid）以及馬克西（Tyrese Maxey）的攜手飆分，幫助球隊以113：104中止2連敗。

首節馬克西與恩比德率隊取得領先，但次節手感冰冷，再加上溜馬該節命中率超過5成，上半場結束七六人將優勢拱手讓人。

易籃後，恩比德在第3節6次出手雖只中2次，但靠著罰球8中7拿下11分，艾奇康（VJ Edgecombe）與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也跳出來得分逆轉比數，進入決勝節馬克西找回手感，單節砍進14分帶領球隊，而溜馬雖也有西亞卡姆（Pascal Siakam）領銜，但依舊不敵七六人的猛烈攻勢，最終將勝利留在主場。

恩比德今天包括1記三分球在內17投10中，外帶10罰9進砍下全場最高30分以及9籃板，賽前公布將迎來明星賽首次先發的馬克西緊隨其後也攻下29分，雙雙成為本場的進攻核心，此外烏布瑞也有18分進帳，巴洛（Dominick Barlow）與艾奇康皆有11分。

溜馬部分，內姆哈德（Andrew Nembhard）投進25分為全隊最高，西亞卡姆也打下24分，赫夫（Jay Huff）與替補上場的麥康諾（T.J. McConnell）都拿下10分。

