體育 籃球 NBA

NBA》糟糕！勇士輕取熱火收4連勝 但巴特勒右膝重挫傷退

2026/01/20 13:47

巴特勒。（美聯社）巴特勒。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰熱火，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）在第3節傷到右膝倒地，並在隊友攙扶之下退場，但其他隊友挺身而出，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下全隊最高24分，率隊以135：112收下4連勝。

勇士今天在主場和熱火交手，賽前也為舊將威金斯（Andrew Wiggins）舉辦歡迎儀式，獲得球迷歡迎，而勇士近6戰拿下5勝，近期拉出3連勝。

熱火今天首節進攻多點開花，一度取得7分領先，但勇士很快反擊，首節打完暫時以36：34領先，而今天重返勇士主場的威金斯首節也有不錯表現，他單節獨攬11分。

進入第2節，波傑姆斯基、穆迪（Moses Moody）輪流跳出一度擴大領先，但熱火很快反擊，迎頭趕上，半場打完，勇士暫時以70：66領先。

上半場巴特勒拿下15分、3助攻全隊最高，柯瑞11分；熱火方面，威金斯拿下全場最高18分，鮑威爾（Norman Powell）13分。

不過，巴特勒在第3節時傷到右膝蓋，當下他痛苦倒地久久不能起身，被隊友們攙扶下場，回到休息至治療，球隊宣布他在這場比賽不會回歸，傷勢不太樂觀。即便少了巴特勒，輪到其他隊友挺身而出，一舉將領先擴大到雙位數，奠定勝基。

勇士今天7人得分上雙，波傑姆斯基進帳全隊最高24分、6籃板，柯瑞（Stephen Curry）19分、11助攻，傷退的巴特勒拿下17分；熱火方面，鮑威爾進帳全隊最高21分。

巴特勒。（美聯社）巴特勒。（美聯社）

