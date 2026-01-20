「風動菊島，誰來稱王?」澎湖全國國中小籃球冬季聯賽熱情開打

全國國中小學籃球冬季聯賽，十六縣市、六十二支隊伍參賽。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由副議長藍凱元及曾在職籃拼搏的服務處主任洪長青牽線下，澎湖首度舉辦「全國國中小籃球冬季聯賽」，今（20）日在澎湖多功能綜合體育館舉行開幕儀式，吸引來自全國16個縣市、共62支國小學籃球隊，選手、教練、師長與家長齊聚菊島同場競技，以球會友，展現青春活力與運動熱情，為冬季澎湖注入滿滿熱血能量。

澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁、副議長藍凱元、議員許國政、蘇陳綉色、魏睿宏、教育處長陳晶卉以及各界貴賓等一同到場，參加開幕式，並下場與小選手同樂，進行罰球趣味活動，為參賽隊伍加油打氣，預祝賽事圓滿順利。

陳光復表示，非常歡迎全國各地的小選手、教練與家長來到澎湖參與賽事，透過籃球交流情誼、切磋球技，展現各隊不同風格與實力。他期勉選手們把平日訓練累積的團隊默契與籃球技巧盡情發揮，在賽場上留下屬於自己的精彩畫面，也期許大家在競賽過程中培養運動家精神，服從裁判、尊重對手，建立良好品格。

陳毓仁表示，全國中小學籃球冬季聯賽能夠順利在澎湖舉辦，特別感謝副議長藍凱元及洪長青主任的大力推動，為澎湖子弟打造良好的競技與交流平台。

開幕典禮特別邀請文光國中啦啦隊、馬公國小舞蹈隊，以及外垵國小「戰鼓威龍」擔綱開場演出，展現澎湖學子的多元才藝與在地文化特色，為賽事揭開熱鬧序幕。5天賽程分別於縣立體育館、澎湖海事、中興國小、中山國小、馬公國小、文光國中等6個場地同步開打。

澎湖首度舉辦全國中小學冬季籃球聯賽，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

