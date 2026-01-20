自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

「風動菊島，誰來稱王?」澎湖全國國中小籃球冬季聯賽熱情開打

2026/01/20 14:32

全國國中小學籃球冬季聯賽，十六縣市、六十二支隊伍參賽。（記者劉禹慶攝）全國國中小學籃球冬季聯賽，十六縣市、六十二支隊伍參賽。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由副議長藍凱元及曾在職籃拼搏的服務處主任洪長青牽線下，澎湖首度舉辦「全國國中小籃球冬季聯賽」，今（20）日在澎湖多功能綜合體育館舉行開幕儀式，吸引來自全國16個縣市、共62支國小學籃球隊，選手、教練、師長與家長齊聚菊島同場競技，以球會友，展現青春活力與運動熱情，為冬季澎湖注入滿滿熱血能量。

澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁、副議長藍凱元、議員許國政、蘇陳綉色、魏睿宏、教育處長陳晶卉以及各界貴賓等一同到場，參加開幕式，並下場與小選手同樂，進行罰球趣味活動，為參賽隊伍加油打氣，預祝賽事圓滿順利。

陳光復表示，非常歡迎全國各地的小選手、教練與家長來到澎湖參與賽事，透過籃球交流情誼、切磋球技，展現各隊不同風格與實力。他期勉選手們把平日訓練累積的團隊默契與籃球技巧盡情發揮，在賽場上留下屬於自己的精彩畫面，也期許大家在競賽過程中培養運動家精神，服從裁判、尊重對手，建立良好品格。

陳毓仁表示，全國中小學籃球冬季聯賽能夠順利在澎湖舉辦，特別感謝副議長藍凱元及洪長青主任的大力推動，為澎湖子弟打造良好的競技與交流平台。

開幕典禮特別邀請文光國中啦啦隊、馬公國小舞蹈隊，以及外垵國小「戰鼓威龍」擔綱開場演出，展現澎湖學子的多元才藝與在地文化特色，為賽事揭開熱鬧序幕。5天賽程分別於縣立體育館、澎湖海事、中興國小、中山國小、馬公國小、文光國中等6個場地同步開打。

澎湖首度舉辦全國中小學冬季籃球聯賽，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）澎湖首度舉辦全國中小學冬季籃球聯賽，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中