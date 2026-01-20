自由電子報
MLB》無敵天團！道奇有意當今最強塞揚左投 美媒認為真的有機會

2026/01/20 15:17

史庫柏爾。（美聯社資料照）史庫柏爾。（美聯社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在休賽季重磅補強，先後網羅明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）與強打外野手塔克（Kyle Tucker），打造夢幻團隊邁向3連霸。此外，先前有傳聞指出，道奇對老虎兩屆塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）有興趣，對此《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）認為，道奇不是沒機會盤來史庫柏爾。

道奇目前陣容已經眾星雲集，如果再網羅史庫柏爾組「夢幻天團」，豪華戰力將讓其他球隊望塵莫及，歐尼直呼：「如果他們真的拿下史庫柏爾，大家肯定會驚訝到下巴掉下來。」

歐尼也提到，道奇得到史庫柏爾並非不可能發生，他指出道奇的優勢不只是財力，還有著深厚的農場深度，這讓他們在交易談判中能夠佔據上風。

歐尼表示：「道奇就像是來買藍寶堅尼的有錢人，喜歡紅色也喜歡金色，接著會毫不客氣的說『我全都要』，大概就是這種思維吧，只要能拿下世界大賽冠軍，他們願意做任何事。」

此外，史庫柏爾先前未能與老虎談妥薪資，雙方有可能會走向仲裁庭。歐尼指出，老虎開出的金額與史庫柏爾要求的數字存在巨大鴻溝，即便現在留住，等到他季後成為自由球員時，一定也留不住人，「既然如此，就應該趁現在換取最大的回報。」

