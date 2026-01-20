中職》悍將新二軍監督竟自爆「不太看棒球」 酒井忠晴受訪幽默發言不斷

富邦悍將二軍總教練酒井忠晴。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕富邦悍將新任二軍監督酒井忠晴，曾擔任獨立聯盟球隊監督，也曾任東北樂天金鷲守備與跑壘教練，選手時代以華麗和紮實兼具的守備實力著稱的他，今年要協助富邦悍將培養年輕選手。

今受訪時，個性開朗的酒井忠晴笑口常開，幽默回應不斷。酒井說，首次收到海外執教邀約，感到很開心，而被問及對台灣棒球印象，他卻笑說：「基本上我其實不太看棒球的。但第一天的練習，感覺還不錯。」

酒井還透露，今天他的翻譯正好有事請假，今他只好拿著手機，用翻譯軟體和選手們溝通。

酒井透露，來台的教練中，和味全現任統籌教練古久保健二、前首席教練高須洋介都熟識，也認識川岸強教練，大家都一起打過球。這次收到後藤光尊總教練邀請，他感到開心。

選手時代以華麗守備著稱，酒井忠晴笑說：「應該沒有人看到吧，現在也做不出來了。」如今擔任教練，若選手守備動作也華麗，酒井說：「是不會生氣啦，但沒有嘗試過就在比賽做，可能會覺得沒有必要。想要做的話，練習時就要嘗試了。」

酒井忠晴教練生涯多數時刻都擔任育成相關的教練，他說：「會先去了解選手的能力，看選手可以做到什麼程度，再來想要怎麼養成選手。」



