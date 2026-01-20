自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》悍將新二軍監督竟自爆「不太看棒球」 酒井忠晴受訪幽默發言不斷

2026/01/20 15:03

富邦悍將二軍總教練酒井忠晴。（富邦悍將提供）富邦悍將二軍總教練酒井忠晴。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕富邦悍將新任二軍監督酒井忠晴，曾擔任獨立聯盟球隊監督，也曾任東北樂天金鷲守備與跑壘教練，選手時代以華麗和紮實兼具的守備實力著稱的他，今年要協助富邦悍將培養年輕選手。

今受訪時，個性開朗的酒井忠晴笑口常開，幽默回應不斷。酒井說，首次收到海外執教邀約，感到很開心，而被問及對台灣棒球印象，他卻笑說：「基本上我其實不太看棒球的。但第一天的練習，感覺還不錯。」

酒井還透露，今天他的翻譯正好有事請假，今他只好拿著手機，用翻譯軟體和選手們溝通。

酒井透露，來台的教練中，和味全現任統籌教練古久保健二、前首席教練高須洋介都熟識，也認識川岸強教練，大家都一起打過球。這次收到後藤光尊總教練邀請，他感到開心。

選手時代以華麗守備著稱，酒井忠晴笑說：「應該沒有人看到吧，現在也做不出來了。」如今擔任教練，若選手守備動作也華麗，酒井說：「是不會生氣啦，但沒有嘗試過就在比賽做，可能會覺得沒有必要。想要做的話，練習時就要嘗試了。」

酒井忠晴教練生涯多數時刻都擔任育成相關的教練，他說：「會先去了解選手的能力，看選手可以做到什麼程度，再來想要怎麼養成選手。」

富邦悍將二軍總教練酒井忠晴。（富邦悍將提供）富邦悍將二軍總教練酒井忠晴。（富邦悍將提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中