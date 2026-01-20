MLB》宇宙道奇無極限補強被討厭 知名球評怒批：大聯盟應立即封館

道奇季後大肆補強，力拚3連霸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前以4年2.4億美元（約新台幣75.9億）網羅自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），劍指三連霸王朝偉業。《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）近日在自家節目上痛批道奇大撒幣行為，並認為大聯盟要即刻封館。

美媒《ESPN》知名球評史密斯在自家節目「First Take」中，對進行大補強的道奇隊提出猛烈抨擊，他舉90年代的洋基為例，他們確實砸下重金打造銀河艦隊，當時自己完全沒有支持他們。

「但道奇的補強已經是完全不同層級了，」史密斯激動表示，他們陣中如今有8名球員都有至少1億美元等級的合約，例如大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、史奈爾（Blake Snell）、佛里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow），現在又來了一個塔克。

史密斯認為大聯盟官方應該要對此做出反制措施，「一定得做點什麼，現在就該封館！這件事必須好好被糾正，在棒球界裡，根本沒有辦法好好處理這種狀況，大家都說2027年不可能發生封館，但我真的無法理解，他們怎麼能接受這一切？我們絕對不能容許戰力不平衡的存在。」

史密斯以爭議性發言聞名，他曾在2021年批評大谷翔平不會英文，會對推廣棒球造成影響，誇張言論掀起種族歧視爭議，引起球界、球迷砲轟，事後史密斯也為此道歉。另外，大谷翔平2023年季後將成為自由球員，他更痛批大谷不配獲得5億美元的大約，爭議言論再度引起公憤，後來大谷以10年7億美元轉戰道奇，算是狠狠打了史密斯的臉。

