經典賽》史上最高預算6400萬元不擔心被卡！台灣隊若前進邁阿密後勤也準備好了

台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊目前正積極備戰當中，今天運動部政務次長鄭世忠在受訪時談起目前備戰狀況。這次運動部為台灣隊投入大量資源，預算為史上最高6400萬元，但外界擔心是否會有預算卡關的問題？鄭世忠表示，這次經費來自於「運動產業發展基金」，不會受到立法院總預算審查影響，只要部長李洋點頭即可動支。

台灣隊近期正積極備戰經典賽，預計投入預算高達6400萬元，但外界擔心這筆預算是否會受到立院影響？鄭世忠說：「國手們出國比賽，主要預算來源是運動產業發展基金。運動產業發展基金跟公務預算不一樣，所以在初審之前，按照我們的機制，是只要部長這邊同意，我們就可以來動支。」他也提到，運動發展基金通常都是在年底的時候，由黨團協商來做管控，換言之，這次經典賽組團所需經費，目前是未受到公務預算審查影響。

接下來若台灣隊打進4強要前進美國邁阿密，後勤支援難度又更高，旅費也會更貴，這部分鄭世忠表示，「以隊伍裡面最需要的人力直接過去，後勤的部分，我們會拜託駐外館來給予協助。要把我們團隊的需求最大化，把它照顧好，最重點是我們希望能夠一路打到邁阿密。」他也強調，「在邁阿密當地，當然交通、住宿，或是跟駐外館之間溝通協調的問題，但不管是經費上或者是需要的行政協助等，都會視情況來給予協助。」

