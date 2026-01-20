NBA》勇士悲報！「士官長」巴特勒確定報銷 主帥曝將讓庫明加上場

巴特勒受傷整季報銷。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以135：112擊敗熱火收下4連勝，但球隊卻傳出天大壞消息，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）確定因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂整季報銷，而這也給了近期喊出「賣我」的庫明加（Jonathan Kuminga）從板凳深處「解凍」的希望。

巴特勒在第3節時傷到右膝蓋，當下他痛苦倒地久久不能起身，被隊友們攙扶下場，回到休息至治療，球隊宣布他在這場比賽不會回歸，傷勢不太樂觀，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）表示，巴特勒將會接受核磁共振檢查。

而賽後柯爾被問及，巴特勒的受傷，是否有可能讓庫明加上場比賽，柯爾回答：「當然，絕對會。」再被追問庫明加是否準備好了，柯爾簡單表示：「是的，對。」根據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）最新報導，巴特勒確定ACL撕裂整季報銷。

巴特勒本季出賽38場，場均上場31.1分鐘，貢獻20分5.6籃板4.9助攻1.4抄截，投籃命中率51.9%，三分命中率37.6%。

庫明加本季只打18場比賽，其中有13場是先發，最近都被教練DNP，場均11.9分、6.2籃板、2.6助攻，也讓他日前終於不正式向勇士喊出「賣我」。然而由於勇士持續沒有讓他上場，導致身價下滑。上一次庫明加上場，已經是美國時間去年12月18日，當時他對上太陽替補上陣10分鐘，5投1中攻下2分，另有4籃板、1助攻。

