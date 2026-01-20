澳網》為軍人父親而戰！烏克蘭刺青妹差點爆冷扳倒衛冕者

奧利尼可娃。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕奧利尼可娃（Oleksandra Oliynykova）身上紋著許多醒目刺青，初登場險些爆冷扳倒去年澳洲網球公開賽冠軍的美國衛冕者基絲（Madison Keys），這位烏克蘭女將透露，大滿貫首秀雖然未能贏球，讓捍衛祖國的軍人父親感到驕傲，比起賽事結果更加重要。

「對我來說，這是職業生涯最棒的經歷。」目前WTA世界女單排名92的奧利尼可娃，澳網首輪站上拉沃中央球場，就展現初生之犢的氣勢，頑強打法帶給第9種子基絲沉重壓力，可惜首盤錯失搶7局6：4聽牌，最終才以6：7（6：8）、1：6落敗，這位臉上布滿小花雀紋身貼紙的25歲女孩，仍對自己表現感到自豪，受訪時笑著回應：「 這將令我終生難忘。」

請繼續往下閱讀...

奧利尼可娃曾代表克羅埃西亞出賽，父母都是政治難民的她，始終牽掛著烏克蘭，決定重新為祖國而戰，有別其餘旅外同胞，儘管持續面臨俄國軍事襲擊的威脅，奧利尼可娃仍堅持留在基輔當地訓練，飛往澳洲前夕還險些被戰火波及，「我家附近發生爆炸，馬路對面一棟房子被無人機擊中，爆炸時公寓都劇烈搖晃。」

由於父親正在烏克蘭軍隊服役，更令奧利尼可娃時刻牽掛，「爸爸過去經常陪我到處參加比賽，從小到大在各方面全力支持，我知道他一直想看到我站上這個球場，我會竭盡全力讓他更加自豪，實現他的夢想。」

基絲。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法