MLB》前隊友塔克投奔宇宙道奇 今永昇太：強敵+1、誓言打敗他們

〔體育中心／綜合報導〕小熊前強打塔克轉戰道奇，將與日本二刀流巨星大谷翔平攜手拚三連霸。對此，前隊友今永昇太今天受訪表示，強勁的敵人又增加了，目標就是擊敗他們。

32歲日本左投今永昇太日前接受2202.5萬美元（約新台幣6.9億）的合格報價續留小熊，今天自主訓練完之後接受媒體採訪，被問及前隊友塔克轉戰道奇，今永昇太盛讚塔克是一名非常出色的球員，無論是跑壘、打擊和守備都非常優秀，且具備帶領球隊的強烈決心，他轉到隊會讓對方變得更強，雖然對他們來說難纏的對手增加了，但球隊就是為了打倒這樣的對手而努力著，希望能與球隊團結一心，正面迎戰他們。

今永昇太旅美上季僅出賽25場，繳出9勝8敗、防禦率3.73的成績，數據遜於新人年的15勝3敗、防禦率2.91的表現，今永受訪曾表示，老實說，現在的投球已經漸漸行不通了，如果不讓自己徹底改變，要在大聯盟生存可能會很痛苦。

未能超越新人年的表現。在首次登上季後賽舞台卻遭淘汰後，他曾坦言：「老實說，我覺得自己已經開始不管用了。如果不讓自己徹底改變，或許很難在這個世界生存下去。」如今他重新檢視投球動作，帶著雪恥的決心迎接新賽季。

