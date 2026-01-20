自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前隊友塔克投奔宇宙道奇 今永昇太：強敵+1、誓言打敗他們

2026/01/20 17:01

今永昇太。（資料照，法新社）今永昇太。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊前強打塔克轉戰道奇，將與日本二刀流巨星大谷翔平攜手拚三連霸。對此，前隊友今永昇太今天受訪表示，強勁的敵人又增加了，目標就是擊敗他們。

32歲日本左投今永昇太日前接受2202.5萬美元（約新台幣6.9億）的合格報價續留小熊，今天自主訓練完之後接受媒體採訪，被問及前隊友塔克轉戰道奇，今永昇太盛讚塔克是一名非常出色的球員，無論是跑壘、打擊和守備都非常優秀，且具備帶領球隊的強烈決心，他轉到隊會讓對方變得更強，雖然對他們來說難纏的對手增加了，但球隊就是為了打倒這樣的對手而努力著，希望能與球隊團結一心，正面迎戰他們。

今永昇太旅美上季僅出賽25場，繳出9勝8敗、防禦率3.73的成績，數據遜於新人年的15勝3敗、防禦率2.91的表現，今永受訪曾表示，老實說，現在的投球已經漸漸行不通了，如果不讓自己徹底改變，要在大聯盟生存可能會很痛苦。

未能超越新人年的表現。在首次登上季後賽舞台卻遭淘汰後，他曾坦言：「老實說，我覺得自己已經開始不管用了。如果不讓自己徹底改變，或許很難在這個世界生存下去。」如今他重新檢視投球動作，帶著雪恥的決心迎接新賽季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中