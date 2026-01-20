經典賽》後勤、訓練持續優化！智慧發球機進駐國訓助台灣隊備戰

經典賽台灣隊在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊目前正積極備戰當中，今天運動部政務次長鄭世忠在受訪時談起目前狀況。提到台灣隊進駐國訓中心集訓，鄭世忠認為，中華職棒在照顧選手的部分越做越好，而國訓也提供很好的服務，搭配運科中心以及智慧發球機等配備，希望在投入大量資源情況下能展現出好的成果。

台灣隊正在為經典賽緊鑼密鼓準備當中，提到這次進駐國訓備戰，鄭世忠說：「國訓中心更新得非常漂亮，服務也非常好，所以他們決定來國訓中心集訓，而中心的龔執行長本身也曾是選手跟教練，所以他很了解選手需要什麼。」至於發球機的部分，鄭世忠表示，發球機目前都已進駐國訓中心，屆時會由教練團依據訓練目標調整，包括適應速球及特定投手的出手點等。

鄭世忠提到，不管從重量訓練、飲食到場地、草皮、運科，運科中心也規劃了好幾次的影音、動作分析系統，還有自己研發的智慧發球機等等的相關配備，「我想應該可以符合整個球團所需的一些訓練裝備。」鄭世忠提到，中職和運動部一直都有密切聯繫，「希望把12強的經驗一直延續到經典賽，希望有好的成果。」

