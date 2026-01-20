自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

經典賽》後勤、訓練持續優化！智慧發球機進駐國訓助台灣隊備戰

2026/01/20 16:14

經典賽台灣隊在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓。（資料照，記者李惠洲攝）經典賽台灣隊在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊目前正積極備戰當中，今天運動部政務次長鄭世忠在受訪時談起目前狀況。提到台灣隊進駐國訓中心集訓，鄭世忠認為，中華職棒在照顧選手的部分越做越好，而國訓也提供很好的服務，搭配運科中心以及智慧發球機等配備，希望在投入大量資源情況下能展現出好的成果。

台灣隊正在為經典賽緊鑼密鼓準備當中，提到這次進駐國訓備戰，鄭世忠說：「國訓中心更新得非常漂亮，服務也非常好，所以他們決定來國訓中心集訓，而中心的龔執行長本身也曾是選手跟教練，所以他很了解選手需要什麼。」至於發球機的部分，鄭世忠表示，發球機目前都已進駐國訓中心，屆時會由教練團依據訓練目標調整，包括適應速球及特定投手的出手點等。

鄭世忠提到，不管從重量訓練、飲食到場地、草皮、運科，運科中心也規劃了好幾次的影音、動作分析系統，還有自己研發的智慧發球機等等的相關配備，「我想應該可以符合整個球團所需的一些訓練裝備。」鄭世忠提到，中職和運動部一直都有密切聯繫，「希望把12強的經驗一直延續到經典賽，希望有好的成果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中