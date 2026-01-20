自由電子報
籃球》遭運動部痛批爭取補助逾5千萬卻問題不斷 籃協提出回應

2026/01/20 16:29

基隆黑鳶胡凱翔月初出賽時踩到地貼滑倒，造成膝蓋韌帶拉傷。（資料照，籃協提供）基隆黑鳶胡凱翔月初出賽時踩到地貼滑倒，造成膝蓋韌帶拉傷。（資料照，籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部昨天透過新聞稿一一點出籃協近期的問題，包含SBL賽事地貼問題，還有未派人參與運動部預算相關會議等，希望協會能檢討、改善，今天籃協也透過聲明回應運動部的說法。

針對地貼的部分，籃協表示，SBL暨WSBL賽事所使用之地貼材質係數，均符合國際籃總（FIBA）規範，且與國內職業賽事所使用之地貼相同。本會也立即進行縮小地貼範圍、以割字地貼等改善措施，減少地貼面積。

至於所謂SBL暨WSBL賽事新台幣5183餘萬之申請補助金額，為協會115年度所編列之預算，仍需經運動部開會審查，將核定多少金額，尚不得知。以114年度為例，協會申請補助之金額為約4174萬，運動部核定之金額為約3100萬，協會自籌之比例約為26%，且核定之所有經費皆專款專用於SBL暨WSBL賽事辦理、賽事轉播及補助參賽球隊等計畫上。

另外，籃協提到，協會一直以來積極配合出席運動部召開之各項會議，皆由決策層級主管或指派業務同仁出席參加，如有要求應由決策層級以上人員參加，協會必定配合辦理。而球員安全、經費申請與運用等，皆為協會應盡之職責，一定配合運動部之指導，徹底檢討，專業治理。

