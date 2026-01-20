自由電子報
體育 競技運動 羽球

印尼大師賽》世界第4克里斯提曝退賽原因！剛不敵林俊易銀恨吐心聲

2026/01/20 17:16

克里斯提在印度羽球公開賽男單決賽，不敵台灣好手林俊易，無緣奪冠。（資料照，美聯社）克里斯提在印度羽球公開賽男單決賽，不敵台灣好手林俊易，無緣奪冠。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列印尼大師賽於今天開打，男單世界第4的地主名將克里斯提（Jonatan Christie）昨天宣布退賽，他也在個人Instagram上解釋原因。

克里斯提在今年首站、超級1000系列大馬公開賽止步4強，而在剛結束的超級750系列印度羽球公開賽，克里斯提一路闖進男單決賽，最終以10：21、18：21不敵台灣「左手重砲」林俊易，無緣今年首冠。

昨天克里斯提在IG發文：「新年頭2站的賽事有了很棒的開始，雖然我還沒能站上頒獎台的最高位置，但我依然感恩上帝所賜予我的過程與進步。我會持續向前，也會繼續信任祂為我所安排的計畫。」

不過克里斯提也在限時動態表示，在連續征戰大馬賽與印度賽，他更優先考慮自己的身體狀況，因此決定退出印尼大師賽，「在連續參加2站高強度賽事後，我覺得自己需要傾聽身體與心理的狀況，讓自己短暫休息一下，避免發生不希望出現的情況。」

克里斯提向家鄉球迷表示：「因此，我是在非常審慎的情況下，決定退出本週即將在史納延紀念體育館（Istora）舉行的印尼大師賽，希望我能在6月的印尼公開賽再次回到這裡比賽，到時候見！」

