體育 競技運動 羽球

羽球》體質異於常人！邊打球邊養傷 安洗瑩發豪語：大賽冠軍我全都要

2026/01/20 17:39

安洗瑩。（資料照，路透）安洗瑩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩日前在超級750系列印度羽球公開賽完成連霸，連續6站奪冠、拉出30連勝無人能擋。安洗瑩近日返國受訪發出豪語，會將亞運等大型賽事的冠軍全拿走。

安洗瑩在去年豪取11冠，追平史上最多，勝率94.80％也創下歷史新高。上週在馬來西亞公開賽達成3連霸，本季首冠開張，上週也成功衛冕印度公開賽女單冠軍，目前拉出一波30連勝，有望超越戴資穎31連勝的紀錄。

外界擔心安洗瑩的身體狀況受到密集賽程影響，因為安洗瑩在馬來西亞公開賽期間，跑動時曾一拐一拐、氣喘吁吁，讓球迷十分憂心。安洗瑩對此表示，其實在世界巡迴賽總決賽之後，身體還沒有完全恢復，腿部承受了不少負擔，也很擔心會抽筋。不過之後的回答令人出乎意料，安洗瑩接著說道：「但隨著比賽一場一場進行，反而感覺身體在恢復，到了印度公開賽時，狀態變得更好，讓我相當滿意。」

安洗瑩希望能在今年名古屋亞運、世錦賽奪金，同時也期盼能達成「超級大滿貫」，單季包辦4大超級1000系列賽的女單冠軍。安洗瑩發出豪語：「今年還有亞運等許多大型賽事，我希望一個都不放過，全部都拿下來。」安洗瑩若是能在亞運達成2連霸，將成為女單史上第一人。

