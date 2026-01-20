自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》巴特勒報銷奪冠大門恐關閉！美媒曝勇士將面臨的「諷刺」現實

2026/01/20 18:45

巴特勒傷退。（路透）巴特勒傷退。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天傳出悲報，明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）確定因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂整季報銷，《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）與弗里德爾（Nick Friedell）撰文直言，勇士的奪冠大門恐怕已經關閉。

勇士今以135：112擊敗熱火收下4連勝，但換來的卻是巴特勒整季報銷，《The Athletic》直言，目前以25勝19敗排在西部第8名的他們，將迎來一個相當殘酷的現實，就是球隊的爭冠窗口可能已經徹底關上。「勇士需要健康的巴特勒、柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green），才有現實的機會在季後賽競爭，少了巴特勒，任何在西部季後賽要有一番作為的可能性，幾乎全都瞬間消失。」

而在巴特勒受傷後，勇士眼前也浮現一個問題，那就是近期喊出「賣我」的庫明加（Jonathan Kuminga）能否填補這巨大空缺、扮演關鍵角色？今天賽後總教練柯爾（Steve Kerr）被問及，巴特勒受傷是否讓已經被冰凍已久的庫明加有機會上場，他簡單回答「當然，絕對有可能」；而自美國時間1月2日就未曾在媒體前公開露面的庫明加，今賽前被《The Athletic》問及是否願意談談自己的處境，選擇不予回應。

勇士接下來將展開客場4連戰，《The Athletic》也點出，這趟客場之旅充滿「諷刺」意味，因為其中2場將於灰狼主場進行，而去年季後賽，庫明加正是在那裡、在柯瑞缺陣時被迫挺身而出，繳出場均24.3分、投籃命中率高達55.4%的亮眼成績單。如今的勇士赫然發現，他們可能比任何時候都還需要庫明加。

庫明加（左）、巴特勒（中）。（資料照，路透）庫明加（左）、巴特勒（中）。（資料照，路透）

