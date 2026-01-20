自由電子報
棒球

經典賽》大聯盟記者盛讚林詩翔！極品變速媲美601SV的「地獄喪鐘」

2026/01/20 17:55

林詩翔。（資料照，記者李惠洲攝）林詩翔。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹守護神、綽號「台鋼新一」的林詩翔，上季豪取30次救援成功、防禦率1.79，拿下聯盟救援王和新人王，近期也入選經典賽台灣隊32人集訓名單。大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）也注意到林詩翔這號人物，更盛讚他的招牌武器球，媲美大聯盟名人堂球星。

摩洛西在社群媒體Threads上發文表示，林詩翔擁有本屆經典賽所有投手中最好的變速球之一，並直言林詩翔狀況最佳時，其變速球讓他想起大聯盟名人堂終結者霍夫曼（Trevor Hoffman），而在今年經典賽，林詩翔有望扛起牛棚後援要角。

生涯曾效力教士、釀酒人與馬林魚的霍夫曼，其最著名的球種就是變速球，每當霍夫曼登板救援時，主場就會播放澳洲知名樂團AC/DC的《地獄喪鐘》（Hells Bells）。霍夫曼累積601次救援成功，投1089.1局狂飆1133次三振。

早在去年7月中職明星賽，經典賽台灣隊教頭曾豪駒就曾向台鋼雄鷹總教練洪一中「探聽」林詩翔。如今這位台鋼新生代守護神入選經典賽43人集訓名單，休季還迎來好「薪」情，從去年月薪10萬增為至少30萬，且是一紙2年複數年合約，調薪幅度達到200%。

