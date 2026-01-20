自由電子報
MLB》一度淪聯盟邊緣人！前洋基大物找回大谷勁敵身手 傳6隊有興趣

2026/01/20 19:12

安杜哈爾。（資料照，法新社）安杜哈爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，目前為自由身的30歲工具人安杜哈爾（Miguel Andujar），據傳多達6支球隊對他有興趣。

曾是洋基大物的安杜哈爾，2018年打出27轟，92分打點，打擊率0.297的表現，當年在美聯新人王的票選上只落後給大谷翔平屈居第二，然而卻因傷勢、自身弱點以及洋基隊人才濟濟等因素，表現急速隕墜，2022年高喊「賣我」、同年遭DFA（指定讓渡）後加盟海盜，隔年又再度遭到DFA命運。

不過事情在2023年11月迎來轉機，運動家從讓渡名單中承接安杜哈爾的合約，2024年他在春訓表現火燙，儘管季初曾遭遇右膝半月板撕裂傷勢，但回歸後整年繳出打擊率0.285、wRC+103的不俗成績，2025年安杜哈爾大回春，分別在運動家與紅人合計出賽94場，打擊三圍.318//.352/.470，攻擊指數0.822，敲出10轟、44分打點，wRC+125創下新人年來最佳。

《紐約郵報》資深記者海曼報導，目前對安杜哈爾有興趣的球隊，包含遊騎兵、教士、紅雀、小熊，以及他上季效力的紅人與運動家。右打的安杜哈爾生涯對左投與右投數據很極端，對左投生涯打擊三圍.297/.332/.475、wRC+ 121；對右投.275/.307/.427、wRC+ 101。守備方面，儘管並非頂級防守者，但也具備工具人特性，讓他具有調度價值。《MLBTR》分析，理論上任何角落位置只有左打者的球隊，都能從安杜哈爾身上獲得幫助。

