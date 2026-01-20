自由電子報
體育 棒球 日職

日職》兩隊球員賽前、比賽中不能交談？ 12球團監督有共識

2026/01/20 19:29

日本職棒今天舉辦12球團監督會議。圖為示意圖。（資料照，路透）日本職棒今天舉辦12球團監督會議。圖為示意圖。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天舉辦12球團監督會議，會中對於延長賽突破僵局制、以及壘包尺寸加大、季後賽調整等事項進行討論，會中更出現兩隊球員禁止過度交流的意見。

會議主席軟銀監督小久保裕紀在會中提出「禁止在球場上與其他球團教練、選手進行過度交流」的建議，阪神監督藤川球兒對此表示支持，他說：「賽前與其他球團的選手或教練交談，一直是我相當在意的一個部分，並非只有自己有這樣的問題意識，其他球團的教練看了之後，似乎也都覺得這樣的畫面並不好。」

藤川球兒認為要嚴格規範的原因是，各球團各有各的戰術，因此在球場上讓選手之間、教練之間頻繁交談，並不是一件好事，12球團的監督對此已經有了共識。藤川球兒也補充，雖然相關規定早已存在，但卻未能落實，不僅賽前，連比賽中也常能看到兩隊選手交談的場面，資歷越深的球員或教練就會常常發生類似的情況，所以希望未來大家都能確實遵守規定。

會中也有討論導入延長賽突破僵局制，火腿監督新庄剛志和小久保裕紀都表態支持，小久保指出，這樣能縮短比賽時間，雖然今年不會立即實施，但未來採用也不會感到奇怪。

