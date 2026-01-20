日職》獲大聯盟約卻放棄美夢！則本昂大轉戰巨人 曝與宋家豪特殊情誼

則本昂大。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲35歲明星投手則本昂大休賽季想挑戰大聯盟舞台，外傳有收到大聯盟合約，但最終仍放棄旅美夢，據悉以3年總額約9億日圓合約轉戰讀賣巨人。今天在入團記者會上，則本昂大也對樂天球迷滿懷感激。

在正式決定轉隊巨人之前，則本昂大坦言「真的非常猶豫」，然而面對巨人展現出的強烈誠意，他認為必須要回應這份期待，因此下定決心轉隊。他還透露，在他轉隊後便主動聯繫前樂天隊友田中將大，「他跟我說『一起加油吧』，老實說，能夠再次一起打球，真的連做夢都沒想過，所以既開心，又有一種想追上、超越田中前輩的心情，各種情緒交織在一起。現在真的很希望能和他一起，帶領這支球隊前進。」

則本昂大也公布，自己來季將披上背號「43」號球衣，至於原因，則本也透露，這是來自於他與樂天台灣隊友宋家豪的特殊羈絆，「這算是我個人的情感啦！因為這個號碼和我在效力金鷲時、關係很好的宋家豪是同一個背號，所以我對此感到非常開心。」

對於13年來一路支持自己的樂天球迷，則本昂大心中充滿感激，「這13年來，大家真的一直在背後推著我前進，除了感謝還是感謝。雖然我即將轉隊，但如果未來大家仍願意繼續支持則本昂大，我會非常、非常開心。我自己也希望，能為了至今一路支持我的所有人，哪怕多一天也好，盡可能長久地站在棒球場上。」

