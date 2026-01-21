自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇砸錢簽塔克對棒球是好事！前洋基捕手遭嗆「愚蠢又可悲」

2026/01/21 07:02

塔克。（法新社）塔克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著衛冕軍道奇以2年2.4億美元重金搶下塔克（Kyle Tucker），組成史詩巨團後，整個棒壇反彈聲浪不斷，不過前洋基捕手克拉茲（Erik Kratz）卻持相反意見，認為這反而有助於棒球發展。

「我認為這對棒球是有幫助的。很多人會說，『不可能，完全不是這樣。』但我真的覺得這對棒球有幫助。」克拉茲在《Foul Territory》節目中表示，「因為在競技運動中，最強的那方總是會逼出其他人最好的一面。所以我認為道奇現在做的事情，是在拉高聯盟整體的期待值，你會想要打倒道奇。」

儘管道奇簽下塔克後，引發不少關於薪資結構與資源分配過於失衡的討論，但克拉茲繼續強調，道奇簽下塔克將激發聯盟更激烈的競爭，「就算他們沒有簽下塔克，大家本來就想擊敗道奇了。這（簽約）只會讓這件事被放大得更加明顯。」

然而克拉茲的言論在X上受到美國網友無情抨擊，有人直言「Erik根本是道奇隊的打手」、「愚蠢且可悲的貼文」，更有一名網友怒嗆：「克拉茲根本就是整個棒球界裡最蠢的人。」

道奇給塔克的合約中，還包含3000萬美元延遲付款，也讓道奇總額高達10億8000萬美元（逾新台幣340億），今年團隊薪資預估為4.29億美元（約新台幣136億元），完全海放聯盟29支球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中