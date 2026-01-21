MLB》道奇砸錢簽塔克對棒球是好事！前洋基捕手遭嗆「愚蠢又可悲」

塔克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著衛冕軍道奇以2年2.4億美元重金搶下塔克（Kyle Tucker），組成史詩巨團後，整個棒壇反彈聲浪不斷，不過前洋基捕手克拉茲（Erik Kratz）卻持相反意見，認為這反而有助於棒球發展。

「我認為這對棒球是有幫助的。很多人會說，『不可能，完全不是這樣。』但我真的覺得這對棒球有幫助。」克拉茲在《Foul Territory》節目中表示，「因為在競技運動中，最強的那方總是會逼出其他人最好的一面。所以我認為道奇現在做的事情，是在拉高聯盟整體的期待值，你會想要打倒道奇。」

儘管道奇簽下塔克後，引發不少關於薪資結構與資源分配過於失衡的討論，但克拉茲繼續強調，道奇簽下塔克將激發聯盟更激烈的競爭，「就算他們沒有簽下塔克，大家本來就想擊敗道奇了。這（簽約）只會讓這件事被放大得更加明顯。」

然而克拉茲的言論在X上受到美國網友無情抨擊，有人直言「Erik根本是道奇隊的打手」、「愚蠢且可悲的貼文」，更有一名網友怒嗆：「克拉茲根本就是整個棒球界裡最蠢的人。」

道奇給塔克的合約中，還包含3000萬美元延遲付款，也讓道奇總額高達10億8000萬美元（逾新台幣340億），今年團隊薪資預估為4.29億美元（約新台幣136億元），完全海放聯盟29支球隊。

