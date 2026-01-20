自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》古德溫飆31分做白工 多比單節轟15分助獵鷹逆轉勇士

2026/01/20 21:30

多比。（PLG提供）多比。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼獵鷹今天在主場迎戰富邦勇士，末節在多比單節獨攬15分帶領下上演逆轉秀，加上翟蒙繳出全隊最高21分、17籃板，谷毛唯嘉貢獻本土最佳13分，終場以90：85力退勇士，收下2連勝。

翟蒙。（PLG提供）翟蒙。（PLG提供）

獵鷹近期主場4天3戰，先前面對桃園領航猿、洋基工程拿下1勝1負，今天再戰勇士，力拚連勝。

勇士今天開賽打出5：0攻勢，陳又瑋、哥倫特輪流發揮，助隊一度擴大領先，但獵鷹很快還以顏色，這節尾聲白薩飆進三分球，謝宗融也跳投得分，首節打完追到2分落後。

即便勇士在次節一度擴大領先，但貝納師、谷毛唯嘉輪流跳出，助隊打出一波5：0攻勢，持續緊追，半場打完獵鷹以38：44落後。哥倫特在上半場拿下16分全場最高，古德溫12分；獵鷹方面，貝納師拿下16分最佳。

獵鷹在第3節急起直追，陳范柏彥連拿5分加上白薩的三分球，一舉追平，雙方展開拉鋸，隨後谷毛唯嘉、翟蒙都飆進三分球，獵鷹一度擴大優勢，勇士古德溫適時跳出，不僅上演灌籃秀又轟進三分球，帶隊超車，勇士3節打完仍保有3分領先。

勇士在末節一度取得雙位數領先，但關鍵時刻多比跳出連拿4分，獵鷹又找回競爭力，丹尼爾關鍵補籃助隊在還剩2分多鐘時超前且多比外線再度命中，獵鷹保有一定優勢。值得一提的是，莫巴耶在最後關頭多次站上罰球線，可惜都沒能放進，球隊也失去追分的氣勢，敗下陣來。

獵鷹此仗4人得分上雙，翟蒙21分、17籃板全隊最高，貝納師和多比都攻下19分，谷毛唯嘉13分本土最佳；勇士方面，古德溫飆全場最高31分，哥倫特19分、10籃板，陳又瑋9分、8籃板，本土最佳。

貝納師。（PLG提供）貝納師。（PLG提供）

谷毛唯嘉。（PLG提供）谷毛唯嘉。（PLG提供）

哥倫特。（富邦勇士提供）哥倫特。（富邦勇士提供）

古德溫。（富邦勇士提供）古德溫。（富邦勇士提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中