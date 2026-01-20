PLG》古德溫飆31分做白工 多比單節轟15分助獵鷹逆轉勇士

多比。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼獵鷹今天在主場迎戰富邦勇士，末節在多比單節獨攬15分帶領下上演逆轉秀，加上翟蒙繳出全隊最高21分、17籃板，谷毛唯嘉貢獻本土最佳13分，終場以90：85力退勇士，收下2連勝。

翟蒙。（PLG提供）

獵鷹近期主場4天3戰，先前面對桃園領航猿、洋基工程拿下1勝1負，今天再戰勇士，力拚連勝。

請繼續往下閱讀...

勇士今天開賽打出5：0攻勢，陳又瑋、哥倫特輪流發揮，助隊一度擴大領先，但獵鷹很快還以顏色，這節尾聲白薩飆進三分球，謝宗融也跳投得分，首節打完追到2分落後。

即便勇士在次節一度擴大領先，但貝納師、谷毛唯嘉輪流跳出，助隊打出一波5：0攻勢，持續緊追，半場打完獵鷹以38：44落後。哥倫特在上半場拿下16分全場最高，古德溫12分；獵鷹方面，貝納師拿下16分最佳。

獵鷹在第3節急起直追，陳范柏彥連拿5分加上白薩的三分球，一舉追平，雙方展開拉鋸，隨後谷毛唯嘉、翟蒙都飆進三分球，獵鷹一度擴大優勢，勇士古德溫適時跳出，不僅上演灌籃秀又轟進三分球，帶隊超車，勇士3節打完仍保有3分領先。

勇士在末節一度取得雙位數領先，但關鍵時刻多比跳出連拿4分，獵鷹又找回競爭力，丹尼爾關鍵補籃助隊在還剩2分多鐘時超前且多比外線再度命中，獵鷹保有一定優勢。值得一提的是，莫巴耶在最後關頭多次站上罰球線，可惜都沒能放進，球隊也失去追分的氣勢，敗下陣來。

獵鷹此仗4人得分上雙，翟蒙21分、17籃板全隊最高，貝納師和多比都攻下19分，谷毛唯嘉13分本土最佳；勇士方面，古德溫飆全場最高31分，哥倫特19分、10籃板，陳又瑋9分、8籃板，本土最佳。

貝納師。（PLG提供）

谷毛唯嘉。（PLG提供）

哥倫特。（富邦勇士提供）

古德溫。（富邦勇士提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法