PLG》贏球還是不滿意球隊表現！柯納談吹判：8打5我會出來當第六人

2026/01/20 22:15

獵鷹總教練柯納。（資料照，PLG提供）獵鷹總教練柯納。（資料照，PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼獵鷹今天在主場以90：85力退富邦勇士，收下2連勝。不過，獵鷹主帥柯納對於球隊表現不太滿意，他認為，可能因為是4天裡的第3戰，這一戰雖然贏球卻是打得最差的一場，即便如此他還是很肯定球員不放棄的精神。

獵鷹今晚迎來4天3戰的最後一役，即便前3節多數時間落後，但他們並未放棄，末節多比挺身而出，加上翟蒙也打出競爭力，順利收下逆轉勝。獵鷹此仗4人得分上雙，翟蒙21分、17籃板全隊最高，貝納師和多比都攻下19分，谷毛唯嘉13分本土最佳。

即便獲勝，柯納卻不滿意，他認為，這是3戰裡表現最差的一場，「我不認為我們打得好，這離我們最好的狀態還很遠，我不滿意很多地方，但最後關頭我們找回團隊應有能量，球員展現拚勁，包括谷毛唯嘉打到快抽筋，多比、翟蒙都展現競爭力，堅持到底的團隊是很難被擊敗的，對方有天賦，但我們有不放棄的決心。」

柯納也提到關於裁判的問題，尤其今天他一度因為情緒過於激動衝到場上，被吹了一次技術犯規，他表示，雖然不想談論太多裁判的問題，但身為教練，有時候就是必須挺身而出，「很多吹判對我們不利，該吹的也沒有吹，我必須為團隊爭取，即使我會被趕出去也沒關係。身為教練就必須保護球隊，勇士很有天份的隊伍，因此不需要太多保護，如果我們今天面臨『8打5』的局面，那麼我會站出來當球隊的第六人。」

