MiLB》官網評李灝宇高居十大潛力新秀三壘手第3 最新球探報告出爐

李灝宇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者梅歐（Jonathan Mayo）今天公布前10大潛力新秀三壘手，效力底特律老虎隊體系的台灣22歲好手李灝宇高居第三，認為他有驚人的擊球爆發力、並讚賞李灝宇的腳程。

根據最新的大聯盟球探報告顯示，李灝宇的打擊是50，力量是50，跑壘是55，傳球臂力是50，守備能力是50，整體評分為50。李灝宇是在2021年被費城人以57萬美元簽下，他在2023年的明星投手羅倫森（Michael Lorenzen）的交易案中被單換到老虎隊。

李灝宇去年在老虎3A出賽126場是生涯單季最多，交出0.243/0.342/0.406的打擊三圍，敲出14轟、跑出22次盜壘成功。李灝宇在休賽季被放進40人名單，避免他在規則五選秀被挑走。

球探報告指出，不要太執著李灝宇在最高層級交出wRC+（加權得分創造值）為「106」的表現，整體來看，他通常能掌握好球帶內適合的球，而且擊球品質不錯，第90百分位擊球初速達105.4英哩，最大擊球初速112.2英哩，這項數據與洋基球星「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）持平。

但球探報告也提到，李灝宇的擊球方向多為推打、高於拉打，而且滾地球比例高達44.7％，這兩項因素導致他的BABIP（打者將球打進場內形成安打的機率）偏低。

不過，李灝宇優異的擊球接觸率、以及原始力量（Raw Power），再加上他在打擊區那種如彈簧般蓄勢待發的打擊機制，仍顯示他有潛力在大聯盟打出不錯的打擊率，並具備長打產出。

球探報告點出，李灝宇在小聯盟3A展現每秒近30英呎的衝刺速度，上季在27次盜壘嘗試中跑出22盜，創職業生涯單季新高。

李灝宇在費城人隊體系時擔任游擊手，目前主要在二壘和三壘之間輪替守備。憑藉他優異的運動能力與平均水準的臂力，李灝宇更適合守中線，但老虎隊在三壘防區需要保留彈性。李灝宇與另一名新秀安德森（Max Anderson）持續在這兩位守位互換，希望其中一人有所突破、站穩先發。

此外，官網評比的前10大潛力新秀三壘手，效力釀酒人體系的大物費歇爾（Andrew Fischer）高居第一，效力大都會體系的雷默（Jacob Reimer）排第二。

