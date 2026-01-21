MLB》去年受傷影響成績 水手強投米勒獲7773萬元避免薪資仲裁

米勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手與陣中強投米勒（Bryce Miller）為避免薪資仲裁，今天決定簽下1年245.25萬美元（約新台幣7773萬元）的合約，包含球隊選項。

根據《美聯社》報導指出，米勒今年的薪資為243.75萬美元（約新台幣7725.4萬元），這個金額也是他對球團提出的262.5萬美元（約新台幣8320萬元），以及球團在薪資仲裁提案225萬美元（約新台幣7131.1萬元）之間的中間值。

這份合約內還包含價值607.5萬美元（約新台幣1.9億元）的球隊選項以及1.5萬美元（約新台幣47.5萬元）的買斷金，若新球季米勒的表現使他在塞揚獎的票選上名列前5的話，這份選項將自動失效，而他也能獲得買斷金。

米勒是水手目前最後一位能行使仲裁的選手，陣中其他具有資格的選手都為了避免薪仲已與球團簽下1年約，包括阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、布萊許（Matt Brash）、吉爾伯特（Logan Gilbert）、柯比（George Kirby）、史派爾（Gabe Speier）以及萊利（Luke Raley）。

目前27歲的米勒在2024年繳出一張非常亮眼的成績單，但在去年兩度受到右手肘發炎影響表現下滑，留下18場出賽皆先發，90.1局的投球送出74次三振，戰績4勝6敗，防禦率5.68。

