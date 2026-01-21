MLB》小畢歇特被大都會搶走讓費城人錯愕 認為道奇簽塔克改變FA市場

小畢歇特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）休賽季成為自由身，他日前與大都會簽下3年1.26億美元（約新台幣39.8億），這讓同分區的費城人感到相當錯愕。

《美聯社》報導，費城人隊上週與小畢歇特進行一次成果不錯的會談，原本球隊預期將準備一份長約、認為能搶下小畢歇特，並與當家重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）、哈波（Bryce Harper）組成強力打線。但未料小畢歇特卻前往紐約加入大都會。

「這是一記重擊。」。費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言，「你會深刻感受到那種痛，我想可以這樣說，那天你會感到非常沮喪，但你必須重新振作、甩開它，不能一直沉浸在已經發生的事情裡。」

「我不能說我們覺得事情已經塵埃落定，這是有差別的。」唐布洛斯基說，「我們認為當時已經非常接近達成協議，也以為事情會成真，但終究沒有達成。」

唐布洛斯基拒絕透露是否有與小畢歇特達成口頭協議，他僅說，「我們當時開出到他們要求我們匹配的報價數字，只是我們還在處理一些細節。」

唐布洛斯基提到，他預感到奪冠的道奇隊以4年2.4億美元網羅明星外野手塔克（Kyle Tucker）後，改變自由市場的格局。

費城人隊在歷年開出的合約中，並沒有跳脫條款。唐布洛斯基指出，他本身不認同這類條款，「當你仔細衡量其中所伴隨的風險後，我個人從未覺得、也不認為這是個明智的做法。」

不過，費城人隊休賽季續留重砲史瓦伯、明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），保留大部分上賽季的陣容。唐布洛斯基說，「我認為我們目前對球隊的現狀感到滿意。」

