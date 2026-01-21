自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》小畢歇特被大都會搶走讓費城人錯愕 認為道奇簽塔克改變FA市場

2026/01/21 10:47

小畢歇特。（資料照，路透）小畢歇特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）休賽季成為自由身，他日前與大都會簽下3年1.26億美元（約新台幣39.8億），這讓同分區的費城人感到相當錯愕。

《美聯社》報導，費城人隊上週與小畢歇特進行一次成果不錯的會談，原本球隊預期將準備一份長約、認為能搶下小畢歇特，並與當家重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）、哈波（Bryce Harper）組成強力打線。但未料小畢歇特卻前往紐約加入大都會。

「這是一記重擊。」。費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言，「你會深刻感受到那種痛，我想可以這樣說，那天你會感到非常沮喪，但你必須重新振作、甩開它，不能一直沉浸在已經發生的事情裡。」

「我不能說我們覺得事情已經塵埃落定，這是有差別的。」唐布洛斯基說，「我們認為當時已經非常接近達成協議，也以為事情會成真，但終究沒有達成。」

唐布洛斯基拒絕透露是否有與小畢歇特達成口頭協議，他僅說，「我們當時開出到他們要求我們匹配的報價數字，只是我們還在處理一些細節。」

唐布洛斯基提到，他預感到奪冠的道奇隊以4年2.4億美元網羅明星外野手塔克（Kyle Tucker）後，改變自由市場的格局。

費城人隊在歷年開出的合約中，並沒有跳脫條款。唐布洛斯基指出，他本身不認同這類條款，「當你仔細衡量其中所伴隨的風險後，我個人從未覺得、也不認為這是個明智的做法。」

不過，費城人隊休賽季續留重砲史瓦伯、明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），保留大部分上賽季的陣容。唐布洛斯基說，「我認為我們目前對球隊的現狀感到滿意。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中