MLB》得票率不到5％！前MVP布朗、南韓名將秋信守將無緣名人堂

布朗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會（BBWAA）今天公布大聯盟名人堂投票結果，曾待過遊騎兵的南韓名將秋信守、前國聯MVP的釀酒人球星布朗（Ryan Braun），雖然是第一次具備名人堂候選資格，但得票率都低於5％，明年起將不會列入名人堂投票資格。

要進入名人堂的選手，必須獲得75％的投票支持。而得票率低於5％的選手，將失去名人堂入選資格。

布朗只獲得15票，其得票率僅3.5％；前藍鳥強打「英砲」英卡納西恩（Edwin Encarnacion）只獲得6票、其得票率僅1.4％；秋信守則拿到3票，其得票率僅0.7％。

秋信守。（資料照，美聯社）

前道奇球星坎普（Matt Kemp）、前巨人球星潘斯（Hunter Pence）、前紅襪投手波瑟羅（Rick Porcello）、前皇家外野手戈登（Alex Gordon）各拿2票，3座外野金手套的馬卡奇斯（Nick Markakis）拿1票，前國民左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）、前國民選手肯德瑞克（Howie Kendrick）、前大都會球星墨菲（Daniel Murphy）都無人投票，這些選手都是第一次具備名人堂候選資格，但得票率都低於5％，因此都將無緣名人堂入選資格。

布朗曾是2011年國聯MVP，2012年以41轟摘國聯全壘打王，但布朗在2013年藥檢未過，遭到禁賽65場，這也成為他職業生涯的分水嶺，自此之後布朗未能再交出MVP等級的表現。布朗在2021年宣布退休；生涯在大聯盟打滾14年的布朗，累積352轟、1154分打點，平均打擊率2成96。

英卡納西恩在大聯盟16個賽季，生涯累積424轟、1261分打點，平均打擊率2成60，三度入選明星賽，曾在2016年摘美聯打點王；秋信守在大聯盟打滾16年，累積218轟、782分打點，平均打擊率2成75，曾在2018年入選明星賽。

英卡納西恩。（資料照，法新社）

