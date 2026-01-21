自由電子報
MLB》曾與鄧愷威共寫尷尬紀錄 25歲右投布萊洛克轉戰馬林魚

2026/01/21 09:58

布萊洛克。（資料照，法新社）布萊洛克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密馬林魚與科羅拉多洛磯達成交易，馬林魚獲得右投手布萊洛克（Bradley Blalock），並將小聯盟右投布魯克斯（Jake Brooks）送至洛磯。

洛磯在這個月以1年800萬美元的合約延攬前明星右投羅倫森（Michael Lorenzen），並選擇將布萊洛克指定讓渡（DFA）以騰出40人名單空間，最終在今天被馬林魚選走。

布萊洛克去年在洛磯的成績十分不理想，整季14場出賽（12場先發）投出58.2局，送出27次三振與23次保送，戰績2勝6敗，防禦率高達9.36。

另外，布萊洛克在去年8月15日例行賽對上響尾蛇，主投3.2局送出4次保送沒有三振就失掉7分，而前一天巨人對上教士的比賽，台灣好手鄧愷威先發僅1.2局，同樣繳出4BB、0K失7分的成績，連續兩天都有選手達成此條件，寫下自2021年以後再度出現的尷尬紀錄。

在馬林魚交易掉卡布雷拉（Edward Cabrera）維瑟斯（Ryan Weathers）後，布萊洛克的加入能幫助球隊增加投手深度。

為了因應布萊洛克的到來，馬林魚選擇將畢多（Osvaldo Bido）給DFA，而他正是近期與另一位台灣好手鄭宗哲一同被光芒DFA的選手，去年26場出賽（10場先發）繳出2勝5敗1救援，防禦率5.87。

