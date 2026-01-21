NBA》才簽完38.2億就變「拒投」 金塊主帥坦言布朗傷沒好

布朗（左）腳踝受傷持續缺戰中。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕布朗（Christian Braun）去年休賽季與金塊簽下5年1.25億美元（約新台幣38.2億）延長合約，不料本季數據全面下滑，1月傷癒復出後只打3場又休戰，對此金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）坦言，布朗的傷其實沒有好。

阿德爾曼近日受訪表示，他之前看布朗訓練時可以全速衝刺，但他的身體還沒有恢復到可以完成他可以做到的動作，「所以我感覺是，讓球員可以真正上場比賽後，再讓他回歸，這樣對他、對球隊都比較公平，而非只是讓他在場上折返跑。」阿德爾曼說道。

本季布朗平均得分僅剩9.5分，與上季打出聯盟快攻王、場均15.4分的數據有很大落差，出手數、命中率也不及上季；去年11月中旬扭傷腳踝後，布朗今年1月復出打了3場，得分分別為3分、5分、0分，之後又回到傷兵名單。

對此阿德爾曼解釋，布朗的腳踝沒有再次受傷，只是這次復出他的身體狀態沒有完全恢復，承認球隊太早讓他復出，雖然布朗有很強烈的慾望想上場，但球隊這次會等到他完全康復，才讓他復出。

「布朗很堅強，他盡他所能盡早回到場上，這不令人驚訝。」阿德爾曼說，但球隊還是得做出對布朗最好的決定。

