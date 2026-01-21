自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》才簽完38.2億就變「拒投」 金塊主帥坦言布朗傷沒好

2026/01/21 10:47

布朗（左）腳踝受傷持續缺戰中。（資料照，路透）布朗（左）腳踝受傷持續缺戰中。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕布朗（Christian Braun）去年休賽季與金塊簽下5年1.25億美元（約新台幣38.2億）延長合約，不料本季數據全面下滑，1月傷癒復出後只打3場又休戰，對此金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）坦言，布朗的傷其實沒有好。

阿德爾曼近日受訪表示，他之前看布朗訓練時可以全速衝刺，但他的身體還沒有恢復到可以完成他可以做到的動作，「所以我感覺是，讓球員可以真正上場比賽後，再讓他回歸，這樣對他、對球隊都比較公平，而非只是讓他在場上折返跑。」阿德爾曼說道。

本季布朗平均得分僅剩9.5分，與上季打出聯盟快攻王、場均15.4分的數據有很大落差，出手數、命中率也不及上季；去年11月中旬扭傷腳踝後，布朗今年1月復出打了3場，得分分別為3分、5分、0分，之後又回到傷兵名單。

對此阿德爾曼解釋，布朗的腳踝沒有再次受傷，只是這次復出他的身體狀態沒有完全恢復，承認球隊太早讓他復出，雖然布朗有很強烈的慾望想上場，但球隊這次會等到他完全康復，才讓他復出。

「布朗很堅強，他盡他所能盡早回到場上，這不令人驚訝。」阿德爾曼說，但球隊還是得做出對布朗最好的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中