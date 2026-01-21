自由電子報
體育 棒球 MLB

經典賽》日本Netflix公開宣傳片 見張育成追平轟、2013鳥谷敬關鍵一盜

2026/01/21 11:07

2013年經典賽鳥谷敬的關鍵盜壘。（資料照，記者林正堃攝）2013年經典賽鳥谷敬的關鍵盜壘。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本《Netflix》公布了今年世界棒球經典賽的宣傳片，除了各個參賽國家以及日本歷屆賽事的片段之外，也出現台灣隊的身影。

美國影音串流平台巨頭《Netflix》獲得日本在經典賽的獨家轉播權，這也是《Netflix》首次在日本直播運動賽事，而今天也在社群媒體X上也公布了比賽的宣傳片。

長達1分鐘的影片以日本傳奇球星鈴木一朗為開頭，片中引用歷屆的經典賽的日韓大戰、2023年二刀流巨星大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的經典對戰、高舉冠軍獎盃的畫面以及各國的參賽身影等等畫面。

而在影片內也能看到台灣隊的身影，上屆經典賽「國防部長」張育成面對義大利扛出追平兩分砲的繞壘畫面，以及啦啦隊在場中的表演都有出現，甚至2013年經典賽8強的台日之戰，9局上半鳥谷敬的關鍵盜壘也出現在片中。

本屆經典賽預賽台灣被列在C組，3月5日起將分別與澳洲、衛冕軍日本、捷克以及南韓一同在東京巨蛋較勁，爭取兩張晉級8強的門票。

「國防部長」張育成上屆經典賽繳出亮眼表現。（資料照，記者廖耀東攝）「國防部長」張育成上屆經典賽繳出亮眼表現。（資料照，記者廖耀東攝）

