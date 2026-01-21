自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇75.8億簽塔克引發眾怒 傳多隊老闆計畫推動薪資上限

2026/01/21 11:09

塔克史詩級大約轉投道奇，讓各隊老闆傳出要推動薪資上限。（資料照，美聯社）塔克史詩級大約轉投道奇，讓各隊老闆傳出要推動薪資上限。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「宇宙道奇」休賽季又花大錢補強，日前以4年2.4億美元（約新台幣75.8億）簽下自由市場最大咖塔克（Kyle Tucker），其合約包含部分延遲付款，目前傳出這個動作引發各球團老闆不滿，計畫在未來推動薪資上限。

根據《The Athletic》記者德雷利克（Evan Drellich）消息，大聯盟各球隊老闆，對於道奇又花大錢簽下塔克感到「憤怒」，計畫將會推動大聯盟薪資上限，而且是百分百確定會去推動這件事情。

有消息人士告訴德雷利克，無論要付出什麼代價，這些老闆都一定會去推動薪資上限實施。

道奇砸錢簽下塔克引發不少批評，德雷利克表示，塔克去了道奇，間接讓大都會用「短年限、高總額」的合約去搶小畢歇特（Bo Bichette），這筆簽約同樣引發一些爭議。

德雷利克透露，各球團老闆們預計在今年2月開會，討論薪資上限、下限的議題，這些球團老闆認為，道奇給塔克的合約，證明了制度需要改革。

新賽季預估道奇團隊薪資將會突破4億美元，另外大都會、藍鳥、費城人3隊預計薪資會突破3億美元，不過光芒、馬林魚兩支球隊可能連1億美元都不到。此前有消息稱，如果要設薪資上限，道奇和大都會可能是唯二不同意的球隊。

現行勞資協議將在今年12月1日到期，儘管大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）並未表態推動薪資上限，不過他對於一些制度改變如賽程、自由球員簽約期限等保持開放態度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中