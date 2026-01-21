MLB》道奇75.8億簽塔克引發眾怒 傳多隊老闆計畫推動薪資上限

塔克史詩級大約轉投道奇，讓各隊老闆傳出要推動薪資上限。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「宇宙道奇」休賽季又花大錢補強，日前以4年2.4億美元（約新台幣75.8億）簽下自由市場最大咖塔克（Kyle Tucker），其合約包含部分延遲付款，目前傳出這個動作引發各球團老闆不滿，計畫在未來推動薪資上限。

根據《The Athletic》記者德雷利克（Evan Drellich）消息，大聯盟各球隊老闆，對於道奇又花大錢簽下塔克感到「憤怒」，計畫將會推動大聯盟薪資上限，而且是百分百確定會去推動這件事情。

有消息人士告訴德雷利克，無論要付出什麼代價，這些老闆都一定會去推動薪資上限實施。

道奇砸錢簽下塔克引發不少批評，德雷利克表示，塔克去了道奇，間接讓大都會用「短年限、高總額」的合約去搶小畢歇特（Bo Bichette），這筆簽約同樣引發一些爭議。

德雷利克透露，各球團老闆們預計在今年2月開會，討論薪資上限、下限的議題，這些球團老闆認為，道奇給塔克的合約，證明了制度需要改革。

新賽季預估道奇團隊薪資將會突破4億美元，另外大都會、藍鳥、費城人3隊預計薪資會突破3億美元，不過光芒、馬林魚兩支球隊可能連1億美元都不到。此前有消息稱，如果要設薪資上限，道奇和大都會可能是唯二不同意的球隊。

現行勞資協議將在今年12月1日到期，儘管大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）並未表態推動薪資上限，不過他對於一些制度改變如賽程、自由球員簽約期限等保持開放態度。

