經典賽》台灣隊集訓空檔重溫《冠軍之路》 奧運國手同場觀影

台灣隊投手教練林岳平和奧運國手羅嘉翎。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕年度最熱血紀錄片《冠軍之路》口碑持續發酵，隨著 2026 年 3 月第六屆世界棒球經典賽即將開打，台灣代表隊已於高雄國家運動訓練中心正式展開集訓。中華職棒持續以實際行動力挺臺灣運動員，昨（20 日）特別於高雄包場放映《冠軍之路》，邀請即將投入國際賽事的中華隊選手，以及多位國家級運動好手齊聚觀影，作為賽前重要的精神鼓舞時刻。其中臺灣隊長陳傑憲已2刷，坦言心境大不同：「第一次看比較輕鬆，這次再看，壓力其實更大，因為我們即將穿上代表國家的球衣，去參加經典賽，我們身上背著責任也是一種榮耀。」

此次包場觀影由臺灣隊長陳傑憲領軍，邀請本屆經典賽台灣隊出賽選手一同參與，並特別邀請奧運柔道銀牌選手楊勇緯、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，以及奧運拳擊金牌選手林郁婷到場觀影，展現跨項目運動員彼此加油、共同集氣的精神。中華職棒會長蔡其昌亦親自出席，偕同總教練曾豪駒，以及打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練王建民、林岳平，首席教練高志綱，內野教練陳江和，以及外野兼跑壘教練張建銘，與本屆世界棒球經典賽選手一同重溫《冠軍之路》所記錄的熱血與信念。

《冠軍之路》導演龍男・以撒克・凡亞思在映後表示：「你們的故事，透過這部片子，讓更多人看見他們自己可能成為的樣子。每個人都在走自己的冠軍之路，希望這部電影能繼續走，走到三月的經典賽月，有好成績的時候，它還繼續陪伴你們。」總教練曾豪駒則感性表示：「當初最大的動力，是會長跟我們說的一句話——成功帶來喜悅，失敗給你經驗。」這句話深深影響了大家，他說：「我也希望說這個紀錄片不只是帶給大家感動，這是每個人生中可能都會遇到的一些事情，不管是挫折，還是希望可以讓每個人看到，縱使有時候會害怕失敗，希望勇於的去挑戰，成就更好的自己。」

陳傑憲提到，「我有一群這麼棒的團隊，那麼棒的教練團，那麼棒的後勤，可是有些運動員，他只能一人隻身站在運動場上，對我來說其實那個壓力更大，必須要去分出勝負的時候，我覺得靠1個人的力量真的比較難，我很幸運有這麼棒的團隊，這次看完就莫名其妙的心中有一點壓力，也希望藉由這次再讓我複習一下，如何跟團隊去溝通、如何讓團隊更凝聚，團隊如何去打出1場勝仗。」

已經7刷《冠軍之路》的蔡其昌則笑說，每一次觀看都有不同感受，提到片中曾幽默記錄球員黃恩賜差點因比賽行程無法完成婚事，蔡其昌也在現場打趣詢問球員：「有沒有人要結婚的？先把婚事處理好，免得到時候又要做人形立牌。」他也期盼，透過這部紀錄片，讓更多人喜歡棒球、走進球場，持續為臺灣棒球注入能量。

《冠軍之路》記錄臺灣棒球一路走來的關鍵時刻與集體記憶，從低潮、挫敗到重新凝聚信念、走上國際舞台，呈現運動員在勝負之外，更為信念與責任而戰的歷程。中華職棒希望透過這場包場放映，讓選手們在正式上場前，重新感受「為何而戰」的初心，並將這份情感與能量，轉化為面對比賽的心理支撐，期盼選手們帶著這份感動與力量迎向即將到來的經典賽挑戰，在場上全力以赴，為自己、也為臺灣而戰。

此外《冠軍之路》24日將舉辦的台北、新竹、台中3地「親子限定場」，一開放票券即秒殺，不過包場活動仍熱烈進行中，歡迎各界至《冠軍之路》粉專洽詢。《冠中之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與多家國內媒體正式授權；威剛科技、中華職棒共同出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍，導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。紀錄片《冠軍之路》現正全台盛大熱映中，邀請所有正在為夢想努力的人，走進戲院，一起感受屬於每個人的冠軍之路。

經典賽台灣隊齊看《冠軍之路》。（中職提供）

經典賽台灣隊齊看《冠軍之路》。（中職提供）

中職會長蔡其昌。（中職提供）

台灣隊打擊教練彭政閔。（中職提供）

台灣隊投手教練林岳平（右）。（中職提供）

陳傑憲。（中職提供）

