MLB》從7％得票率一路等了9年 進軍名人堂的10屆金手套瓊斯：莫大榮幸

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會（BBWAA）今天公布大聯盟名人堂入選名單，10屆金手套球星瓊斯（Andruw Jones）終於成功進入古柏鎮，等了9年的他對此也感到莫大的榮幸。

瓊斯在今年的名人堂票選上，以78.4%的得票率，突破75%的門檻進駐名人堂，而除了瓊斯之外，435轟名將「川哥」貝爾川（Carlos Beltrán）也以84.2％的得票率入選。

瓊斯在2018年首度獲得票選資格，但只拿到7.3%的選票，且若今年沒有順利入選，已經等了9年的他就將只剩下1次機會，「我差點就要落選了，從一開始只有7%到現在進入名人堂，對我是個非常大的光榮，感謝勇士給我機會打我最熱愛的棒球比賽，也謝謝時任總教練考克斯（Bobby Cox）願意信任我。」

瓊斯自1996年升上最高殿堂後，在大聯盟有過17個球季的出賽，其中12年都在勇士度過，其餘兩年則效力洋基，也曾短暫待過白襪、遊騎兵與道奇，2013年他轉戰日本職棒東北樂天金鷲，幫助球隊獲得隊史首次的日本一，也是他生涯的第1座冠軍。

在美職累計2196場出賽的瓊斯，雖然在進攻端打出434發全壘打、OPS.823的優異成績，但守備才是他的獨特之處，1998年至2007年球季，主要鎮守中外野的他連續10年榮獲金手套殊榮，是除了梅斯（Willie Mays）和小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）兩位傳奇球星之外，第3位拿下雙位數金手套獎的名人堂中外野手。

瓊斯回憶起他與梅斯在打擊籠裡面的對談，梅斯當時盛讚他是史上最佳的中外野手，「他（梅斯）才是我心中最偉大的中外野手，能夠聽到他親口對我有如此稱讚真的是莫大的榮幸，我一直把這句話放在心上，激勵我在場上要成為這個位置最出色的選手。」

瓊斯卸下球員身分後轉任教練職，即將在今年3月的世界棒球經典賽擔任荷蘭隊的總教練，與多明尼加、以色列、尼加拉瓜和委內瑞拉同屬D組。

