澳網》詹詠然結束球員生涯 赴墨爾本退休儀式謝幕

詹詠然宣告退休結束球員生涯。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕昔日女雙世界球后詹詠然決定正式結束球員生涯，並已飛抵墨爾本公園，應邀參與2026年澳洲網球公開賽執行長泰利（Craig Tiley）本月24日為她舉辦的退休儀式。



「從6歲到現在，網球陪伴我30年，很開心能夠重回原點，在『快樂大滿貫』的澳網做一個完美告別。」詹詠然表示，網球生涯三個轉折點都與澳網有關，包括2004年打下澳網青少女雙冠軍、2007年與莊佳容拿到澳網女雙亞軍，還有訪問澳網高層以及親身參賽所蒐集的資料，讓她能在去年完成博士論文，「回顧過往才發現，原來和澳網結緣極深，尤其每條嶄新道路開始前都帶來不同影響。我相信這階段的結束，也象徵著另個新的人生開始，所以帶著滿懷感激的心情回到澳網。」

詹詠然曾獲得2017年美國公開賽女雙冠軍，同年榮膺世界女雙球后，並包辦2018年、2019年法國公開賽混雙，以及2019年溫布頓錦標賽混雙金盃；她也角逐過4屆奧運、5屆亞運，總計獲得亞運5金3銀1銅、共9面獎牌，如今揮別球員生涯之際有感而發：「這是很棒的奇妙旅程，謝謝父母、合作過的團隊夥伴，以及一路上遇到的貴人及球迷朋友。最重要的是，感謝台灣多年來給我的滋養，希望有機會能夠回饋。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法