體育 籃球 TPBL

TPBL》新北國王啦啦隊重磅補強！金泰琳、李貞潤攜手全恩菲組三本柱

2026/01/21 12:21

金泰琳加盟NEW TAIPEI QUEENS。（新北國王提供）金泰琳加盟NEW TAIPEI QUEENS。（新北國王提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新北國王今正式宣佈，NEW TAIPEI QUEENS迎來兩位重量級韓援成員，金泰琳與李貞潤加盟。兩位在南韓擁有高人氣且經驗豐富的應援女孩，與全恩菲組成「三本柱」將於本賽季接下來的主場賽事中現身。

金泰琳身高165公分，以充滿親和力的「鄰家姊姊」形象深受粉絲喜愛。她不僅擁有豐富的舞台經驗，曾擔任舞台劇演員、雜誌模特兒及專業主持人，更以豪爽的笑聲與強大的舞台感染力著稱，也曾受邀來台參與世界棒球12強賽大巨蛋應援，對於台灣球迷的熱情印象深刻。

李貞潤在韓國應援界被譽為「全能女神」。她擁有棒球、籃球、排球三大職業運動系統的資歷，專業背景扎實。李貞潤令人印象深刻的是「反差萌」魅力，能在賽場上冷艷優雅與甜美可愛間無縫切換，已準備好將韓式專業應援風格帶入新莊體育館。

新北國王表示，NEW TAIPEI QUEENS陣容再進化，期待兩位女孩在場邊與禁衛軍們一同吶喊，「三本柱」將於接下來的國王主場賽事中正式亮相，邀請所有球迷進場見證這股強大的魅力。

李貞潤加盟NEW TAIPEI QUEENS。（新北國王提供）李貞潤加盟NEW TAIPEI QUEENS。（新北國王提供）

