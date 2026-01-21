MLB》大都會震撼送走前大物阿庫尼亞！換來白襪明星外野羅伯特

羅伯特透過交易從白襪轉戰大都會。（圖片取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）的消息指出，紐約大都會透過交易延攬明星外野手羅伯特（Luis Robert Jr.），並將前大物內野手L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）以及小聯盟右投保利（Truman Pauley）給芝加哥白襪。

目前28歲的羅伯特生涯都為白襪效力，拿過1次金手套與銀棒獎，也入選過1屆明星賽，在大聯盟6年累計577場出賽轟出102發全壘打與298分打點，OPS+111，然而近兩年受到傷勢影響，雖然仍有破百的出賽場次，但打擊表現皆低於聯盟平均（2024年OPS+86、2025年OPS+85）。

《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）也透露消息，大都會將承擔羅伯特的剩餘合約，包括本季2000萬美元（約新台幣6.3億元）的薪資，以及2027年2000萬美元的球隊選項或價值200萬美元（約新台幣6330萬元）的買斷金。

L.阿庫尼亞是勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的胞弟，曾在2023與2024年入選大聯盟百大新秀第71與66名，前年升上大聯盟雖僅獲得40個打席，但小樣本數的情況仍繳出不錯的進攻表現，去年則有95場的出賽，打擊三圍.234/.293/.274，OPS+則只有63且沒有全壘打產出。

現今22歲的保利是去年大都會在第12輪指名的投手，今年在1A只有3場出賽，4.1局投球沒有被敲安，但同時也有4次保送，防禦率2.08。

