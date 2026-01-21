自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》投不進！溫班亞瑪變鐵匠 馬刺慘遭火箭逆轉

2026/01/21 12:34

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天變成鐵匠，最終馬刺也以106：111遭火箭逆轉，3連勝也就被迫中斷。

錢帕尼（Julian Champagnie）首節拿出火燙手感，單節飆4顆三分球，而溫班亞瑪在第2節貢獻10分，讓火箭無法追近，馬刺在兩人領軍下，半場打完70：60領先。

馬刺第3節又有卡瑟爾（Stephon Castle）單節8分進帳，火箭則在第4節開局一波9：0攻勢，再來還一舉完成逆轉！

溫班亞瑪前役才變成射手單場投進7顆三分球，但此仗手感急凍，全場出手21次僅命中5球，包括三分球7投皆墨，繳出14分、10籃板，錢帕尼貢獻8顆三分球，拿下全隊最高27分，卡瑟爾（Stephon Castle）有13分、7籃板和8助攻。

火箭落後3節，在第4節以29：14翻轉戰局，杜蘭特（Kevin Durant）18分、7助攻，湯普森（Amen Thompson）16分、10籃板、6助攻，森根（Alperen Sengun）20分、13籃板及9助攻「準大三元」，史密斯（Jabari Smith Jr.）17分進帳，板凳出發的謝波德（Reed Sheppard）拿下21分，他在末節拿12分，成為逆轉最大功臣。

NBA》投不進！溫班亞瑪變鐵匠 馬刺慘遭火箭逆轉杜蘭特。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中