NBA》投不進！溫班亞瑪變鐵匠 馬刺慘遭火箭逆轉

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天變成鐵匠，最終馬刺也以106：111遭火箭逆轉，3連勝也就被迫中斷。

錢帕尼（Julian Champagnie）首節拿出火燙手感，單節飆4顆三分球，而溫班亞瑪在第2節貢獻10分，讓火箭無法追近，馬刺在兩人領軍下，半場打完70：60領先。

馬刺第3節又有卡瑟爾（Stephon Castle）單節8分進帳，火箭則在第4節開局一波9：0攻勢，再來還一舉完成逆轉！

溫班亞瑪前役才變成射手單場投進7顆三分球，但此仗手感急凍，全場出手21次僅命中5球，包括三分球7投皆墨，繳出14分、10籃板，錢帕尼貢獻8顆三分球，拿下全隊最高27分，卡瑟爾（Stephon Castle）有13分、7籃板和8助攻。

火箭落後3節，在第4節以29：14翻轉戰局，杜蘭特（Kevin Durant）18分、7助攻，湯普森（Amen Thompson）16分、10籃板、6助攻，森根（Alperen Sengun）20分、13籃板及9助攻「準大三元」，史密斯（Jabari Smith Jr.）17分進帳，板凳出發的謝波德（Reed Sheppard）拿下21分，他在末節拿12分，成為逆轉最大功臣。

