自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

經典賽》台灣2投牛棚已經飆出150公里 震撼莊昕諺

2026/01/21 13:02

莊昕諺。（資料照，記者李惠洲攝）莊昕諺。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕經典賽比賽用球在開訓前就提早交給台灣隊投手群，不少投手逐漸適應中，在世界12強扮演救火隊的莊昕諺回想用大聯盟比賽用球的第一次牛棚，「我的滑球竟丟不出來。」隨後在第2次牛棚才逐漸找回手感。

莊昕諺已經用手摸大聯盟用球1個月，至今牛棚2次，無論是比賽用球或是大聯盟的滑石粉都在適應中，他透露，大聯盟滑石粉比較黏，粉也比較少，仍在慢慢習慣中。

經典賽可能對球季調整造成影響，但莊昕諺一接到消息就想來打，「只要有國家隊，我就想打，對我來說當作累積經驗，也能看旅外選手怎麼練球，對我在一軍的比賽會有幫助。」

莊昕諺向來在牛棚調整階段的球速會比較慢，因為會專注在很多動作和控球，直到有打者對決的實戰投打才會找回球速，「我記得2024年春訓時，我在（樂天）第1次牛棚最快球速只有128公里，丟到哭，但丟實戰後球速就回來了。」

因此莊昕諺在首次牛棚的球速也只有129公里，即便對他來說不是新聞，當看到林凱威和孫易磊在牛棚階段就飆到150公里，依然大開眼界，「我可能連在比賽都丟不到這個數字。」

有別於世界12強是球季結束集訓，銜接迅速，經典賽的調整對莊昕諺是個挑戰，除了要從休季銜接是生涯第一次，他在中職也屬於慢熱的選手，集訓要想辦法趕快將狀況拉起來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中