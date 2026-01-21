經典賽》台灣2投牛棚已經飆出150公里 震撼莊昕諺

莊昕諺。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕經典賽比賽用球在開訓前就提早交給台灣隊投手群，不少投手逐漸適應中，在世界12強扮演救火隊的莊昕諺回想用大聯盟比賽用球的第一次牛棚，「我的滑球竟丟不出來。」隨後在第2次牛棚才逐漸找回手感。

莊昕諺已經用手摸大聯盟用球1個月，至今牛棚2次，無論是比賽用球或是大聯盟的滑石粉都在適應中，他透露，大聯盟滑石粉比較黏，粉也比較少，仍在慢慢習慣中。

經典賽可能對球季調整造成影響，但莊昕諺一接到消息就想來打，「只要有國家隊，我就想打，對我來說當作累積經驗，也能看旅外選手怎麼練球，對我在一軍的比賽會有幫助。」

莊昕諺向來在牛棚調整階段的球速會比較慢，因為會專注在很多動作和控球，直到有打者對決的實戰投打才會找回球速，「我記得2024年春訓時，我在（樂天）第1次牛棚最快球速只有128公里，丟到哭，但丟實戰後球速就回來了。」

因此莊昕諺在首次牛棚的球速也只有129公里，即便對他來說不是新聞，當看到林凱威和孫易磊在牛棚階段就飆到150公里，依然大開眼界，「我可能連在比賽都丟不到這個數字。」

有別於世界12強是球季結束集訓，銜接迅速，經典賽的調整對莊昕諺是個挑戰，除了要從休季銜接是生涯第一次，他在中職也屬於慢熱的選手，集訓要想辦法趕快將狀況拉起來。

